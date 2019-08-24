【觀塘遊行・交通直播】港鐵停觀塘線7車站　巴士站現人龍

今日有團體發起觀塘遊行，一點半由駿業街遊樂場起步，終點為九龍灣零碳天地，已獲得警方不反對通知書。不過港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。 《香港01》記者將在多處直擊交通情況。

【12:05】觀塘裕民坊巴士站開始現人龍，有約20名市民排隊等候往慈雲山的巴士。於觀塘上班的陳先生稱，以往周末中午通常只有數名乘客候車，對比今日相對多人。他認為港鐵過早安排封站，令市民受影響，「12點都未有遊行，唔明點解咁早封。」

【12:05】彩虹站尾班車已經開出。

【12:00】港鐵在觀塘站持續廣播，表示車站已關閉，呼籲乘客離開車站。有現場市民表示不解，認為遊行已獲不反對通知書，為何港鐵要封站，影響全部市民出行。在觀塘站現場，有港鐵乘客掏出手上的八達通，來到閘機前，打算入閘搭車，結果「搶灘」失敗。那一刻，閘機突然關關，乘客對觀塘站服務，就在一瞬間停頓，感到「好突然」。

【11:47】

港鐵觀塘站，有港鐵職員維持秩序，職員指關站屬臨時性質；站內多間舖頭已落閘。

市民在寶琳站向職員查詢，如何到旺角，職員建議經港島線轉車。

824觀塘遊行，港鐵停觀塘線7個車站。（羅國輝攝）

港鐵指，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。如有不便，敬請乘客諒解。乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。