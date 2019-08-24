【觀塘遊行・交通直播】港鐵停7站　數十人曾阻觀塘站落閘

今日有團體發起觀塘遊行，一點半由駿業街遊樂場起步，終點為九龍灣零碳天地，已獲得警方不反對通知書。不過港鐵就在早上突然宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，故中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。《香港01》記者將在多處直擊交通情況。港鐵高層至今無現身交代。 有附近居民大感不滿，觀塘遊行發起人劉穎匡呼籲港鐵和警方盡快制定遊行後疏散方案，保障市民安全。

824觀塘遊行，下午2點15分，觀塘站現場。（香港01直播畫面）

【14:05】背向閘口的保安員撤離。現場氣氛漸趨平和，有數名市民在站外停留。

【14:02】警員協助觀塘站落閘後，保安員在站內背向市民。站外約有20人表達不滿，市民着職員不要按着良心，「我們遊行只是想表達訴求，不是暴徒，如果我們是暴徒，你覺得你敢用背脊對我們嗎？」

824觀塘遊行，警員協助觀塘站落閘後，保安員在站內背向市民。站外約有20人表達不滿。（香港01直播畫面）

【13:50】觀塘站依然未能落閘，大批市民高呼口號：「不准市民坐車、只准白衫斬人」。到1點50分，終於有警員到場，有警員帶備盾牌、警棍，協助關閘，而市民則在站外表達不滿。此時距離12點關閘時間，已超過近兩小時。

【13:49】

就港鐵今早發出通告指因應觀塘區有公眾活動，於12:00起暫停九龍灣至油塘的服務及封閉觀塘線九龍灣至藍田車站。民主派九龍東立法會議員胡志偉、譚文豪，及觀塘、黃大仙區議員聯署，表示極度不滿，認為港鐵此舉是沒有必要，妨擾市民參與合法的公眾活動，加深社會矛盾。

根據《香港鐵路條例》（第556章）第9條(1)款訂明港鐵在專營期內任何時間，均須按照該《條例》及與政府簽訂的《營運協議》，維持妥善而有效率的服務。聯署聲明指，港鐵此做法變相癱瘓彩虹至油塘站以至整條觀塘線的正常運作，亦會成為日後大型公眾活動的極壞先例。港鐵這做法極為擾民，並對社會造成不必要的恐慌，影響市民正常生活。林鄭政府一方面雖釋出與市民對話，尋求解决社會撕裂的辦法態度，另一方面卻不斷透過公營機構打壓市民表達意見的權利，再加上私營公司製造的白色恐怖， 此舉實不會得到市民的信任，難以達致回歸對話。

【13:48】

因應觀塘區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

5R

路線改道

14X 改道行走

往尖沙咀方向

停用巴士站: 觀塘勵業街至觀塘海濱花園沿途各站

往崇德圍方向

停用巴士站: 喜鵲樓

15A 改道行走

往慈雲山(北)方向

停用巴士站: 創紀之城至九龍灣臨華街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心、創紀之城(與215X同站)

往平田方向

停用巴士站: 觀塘順業街至牛頭角站沿途各站

加停：創紀之城(與14X同站)

28B 改道行走

往彩福方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：牛頭角上邨

往啟德(啟晴邨)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

74A 改道行走

往太和方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至香港輔助警察隊總部沿途各站

往啟業方向

停用巴士站: 香港輔助警察隊總部至九龍灣臨華街沿途各站

107 以啟業作臨時總站及改道行走

往華貴方向

停用巴士站: 九龍灣總站至九龍灣運動場沿途各站

加停：啟業總站

往九龍灣方向

停用巴士站: 啟業邨至九龍灣總站沿途各站

加停：啟業總站

215X 改道行走

往九龍站方向

正常行駛

往藍田(廣田邨)方向

停用巴士站: 觀塘順業街至觀塘勵業街沿途各站

297 改道行走

往紅磡(紅鸞道)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣宏展街沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

往坑口(北)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常悅道沿途各站

加停：九龍灣國際展貿中心

606 改道行走

往小西灣(藍灣半島)方向

停用巴士站: 九龍灣臨華街至九龍灣常怡道沿途各站

加停：九龍灣站、牛頭角下邨

往彩雲(豐盛街)方向

停用巴士站: 九龍灣常悅道至九龍灣臨華街沿途各站

加停：牛頭角上邨、淘大花園

824觀塘遊行，下午約1:50，警方到場協助港鐵觀塘站落閘。（香港01直播畫面）

【13:39】彩虹站外的市民已散去，巴士站無人。

【13:35】

彩虹站有不少黑衣示威者查看如何前往觀塘，有人笑言「是否迫我們提前遊行？」

觀塘站職員拿擴音器重複讀聲明，但現場的市民認為他們是敷衍，要求港鐵高層交代。

【13:30】港鐵職員明確表示，沒有接駁巴士，亦表示不知道何時才能重開觀塘線，着現場的市民問港鐵公關。多間傳媒記者曾向港鐵查詢，有無高層可向傳媒說明封半條觀塘線的原因，但港鐵未回應會否有高層見記者。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，觀塘站內有20人在寫投訴信，有人擋着門閘，指寫完信就會離開。（羅國輝攝）

【13:26】觀塘站職員，被市民質問為何沒有接駁巴士，但所有職員均未能回答。

【13:22】多名市民進入已經關閉、但無法落閘的觀塘站，希望向站長查詢，為何合法的遊行要令港鐵停半條線，希望找值班站長與市民交代。

【13:17】彩虹站內警員上了無人列車。

【13:10】彩虹站有警察入月台，站長表示無任何特別行動，警員屬於鐵路警區。

【13:05】於觀塘前往鑽石山的李小姐，原打算乘坐港鐵前往，惟於早上獲悉觀塘封站安排，故改乘巴士。不過由於她本身預早了時間出門，行程未受太大影響。她批評港鐵安排突然，認為觀塘區內人口密集，加上周末有不少人選擇前往當區，認為港鐵應預早通知。她又斥港鐵封站後未有安排任何補償措施予受影響的市民，如港鐵接駁巴士等。

【13:06】觀塘遊行發起人劉穎匡表示，非常擔心遊行結束後，市民無法疏散。希望政府、港鐵、警方，盡快制定疏散安排。他表示難以評估遊行人數，雖然交通影響，但可能更多市民憤怒而上街。他表示過去100萬、200萬人遊行，港鐵只是暫時封閉一兩個車站，但今日封鎖這麼多車站是史無前例，他認為封鎖半條觀塘線，是不可理喻、匪夷所思。他認為政府和港鐵此舉，是打壓市民的遊行集會自由。他表示今日因為場地保險問題，會取消集會，1點半會直接出發遊行。

【13:00】有多名市民不滿，質疑港鐵是最大的不合作運動，比起市民阻礙車門更嚴重，影響最多市民，最影響民生，更不安排接駁巴士。「當日市民罷工，就表示遺憾，現在半條觀塘線罷工！」「成日話示威者阻住，但港鐵又點啊？港鐵最大股東是政府！」

【12:55】觀塘站現場，有市民不滿，阻止港鐵落閘。又指不想難為前線職員，讓港鐵高層出來交代如何送市民回家。

【12:52】 到觀塘出席遊行的林小姐表示，早一兩小時發現港鐵要「封站」，決定乘搭的士由荔枝角到觀塘，花費較原定多出幾倍，坦言沒有新家到來的時間，只係花費多了一點，絕不介意，但強調港鐵的做法過分緊張，「你預得我哋可以嚟遊行，都唔知佢要驚乜，我要嚟，有咩方法都嚟到㗎啦！」

【12:44】

九龍灣一名長者陳先生，是牛頭角下邨居民，他非常不滿，認為是香港政府搞到市民人心惶惶。

【1240】居於筲箕灣、前往觀塘參與遊行的陳小姐對港鐵安排表示不滿。陳小姐與胞妹約於早上11時45分到達筲箕灣地鐵站，惟到站後才獲悉觀塘站於中午12時封站。由於難於15分鐘內到達觀塘，故改乘606號巴士。她們稱巴士車程時間與鐵路相約，但批評港鐵太遲通知封站，令乘客失預算。她們認為港鐵安排有意阻撓市民參與遊行，「佢越係咁做，我哋越要出嚟。」二人又稱下次出行會改乘巴士，「巴士又快又舒服。」

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，APM發出告示。（高仲明攝）

【12:37】

觀塘站現場，市民張先生表示不滿，質疑港鐵為何沒有安排其他交通安排，與平時壞車的時候不同。

有港鐵職員向感到不滿的市民派發「意見書」，他自稱為站內負責人，但了無辦法。Apm的士車龍越來越長，現有約40人。

【12:35】

鄒小姐表示，今早帶兒子到觀塘游泳池學習游泳，中途老師告知港鐵將會「封站」，只能夠中途離開，她說，港鐵今次做法似乎有點過分緊張，「其實冇唔開心的但係有啲無奈，假期想同阿仔出下去都唔得。」她續説，明白到將軍澳沿線居民的影響更大，本來下午帶兒子出席朋友於油塘大本營的生日會，但卻因為港鐵臨時措施要被迫取消，相信令小朋友可能有點失望，「我都知冇辦法嘅，只能夠下次再開過啦，但係我哋都控制唔到。」

觀塘站內大閘關閉後，仍有市民未離開，有人填寫乘客意見書貼在客務中心玻璃窗，並包圍職員，查詢何時提供接駁巴士，他們指之前有突發事故都有接駁巴士，其要求交代關閘原因。

【12:30】觀塘站內有20人在寫投訴信，有人擋着門閘，指寫完信就會離開。港鐵職員着市民乘搭其他交通工具，有趕着回家的市民表明不接受前線職員道歉，要求港鐵交代，為何一個合法遊行開始前，港鐵就要封站。質疑港鐵為何無人向香港市民交代，是否港鐵只需向中央交代就了事。

【12:20】

裕民坊的小巴站有數十人排隊候車，人龍一度由裕民坊延伸至同仁街。地上貼有不同顏色的膠紙供識別。

在彩虹站現場，林先生原本打算乘港鐵到觀塘參加遊行，惟突然收到港鐵停駛通知，他斥港鐵與政府打壓市民。

【12:05】觀塘裕民坊巴士站開始現人龍，有約20名市民排隊等候往慈雲山的巴士。於觀塘上班的陳先生稱，以往周末中午通常只有數名乘客候車，對比今日相對多人。他認為港鐵過早安排封站，令市民受影響，「12點都未有遊行，唔明點解咁早封。」

【12:05】彩虹站尾班車已經開出。

【12:00】港鐵在觀塘站持續廣播，表示車站已關閉，呼籲乘客離開車站。有現場市民表示不解，認為遊行已獲不反對通知書，為何港鐵要封站，影響全部市民出行。在觀塘站現場，有港鐵乘客掏出手上的八達通，來到閘機前，打算入閘搭車，結果「搶灘」失敗。那一刻，閘機突然關關，乘客對觀塘站服務，就在一瞬間停頓，感到「好突然」。

【11:47】

港鐵觀塘站，有港鐵職員維持秩序，職員指關站屬臨時性質；站內多間舖頭已落閘。

市民在寶琳站向職員查詢，如何到旺角，職員建議經港島線轉車。

824觀塘遊行，港鐵停觀塘線7個車站。（羅國輝攝）

港鐵指，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。如有不便，敬請乘客諒解。乘客如欲前往相關地區，請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。