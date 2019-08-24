【機場禁制令】國泰指禁制令含國泰城　職工盟或改826集會地點　

國泰周三（21日）突解僱旗下國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜，未有提供理由。職工盟批評國泰散播白色恐怖，擬發動於下星期一（26日）包圍機場島國泰城。國泰航空今日（24日）表示知悉集會活動，指出香港機場管理局獲法庭頒出的臨時禁制令，涵蓋國泰城範圍。職工盟主席吳敏兒就此回應指，正在考慮更改集會地點。

職工盟擬於8月26日在國泰城舉行集會。（資料圖片）

職工盟原定周一包圍國泰城

國泰港龍航空於本月21日，在無提供理由情況下，即時解僱港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜。職工盟批評國泰在航空界散播「白色恐怖」，計劃於下星期一下午發動航空界包圍國泰城行動，要求國泰撤回解僱決定，停止白色恐怖，以及尊重言論自由。

國泰航空對集會回應指，國泰城是全球營運總部，當中包括支援航班運作至關重要的設施，香港機場管理局已獲批的禁制令亦涵蓋國泰城範圍；又稱公司對於任何支持或參與非法示威、暴力或過於激進的行為，均採取零容忍態度。國泰航空指，影響公司安全營運的活動會嚴重阻礙市民出行，也對顧客及員工安全造成威脅，同時破壞香港經濟及香港國際機場的聲譽，重申公司全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由。

向同事重申不會容忍任何支持或參與非法示威、暴力或過於激進的行為。（資料圖片）

職工盟主席吳敏兒對此回應，這次集會旨在強調國泰員工應免於恐懼，希望籍集會保護香港市民應有的言論自由。吳亦表示正在考慮改到其他地方舉行集會，詳細地點有待商榷。