多名香港學生在西藏疑遭公安扣查　城大承認一學生涉事

微博近日流傳片段，指有香港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查。本港入境處表示，已接獲懷疑有港人在西藏失聯的求助後，已與特區駐成都經濟貿易辦事處，以及有關大學負責人聯繫跟進事件，同時按當事人家屬或校方的意願提供適切的意見及協助。 繼港大學生會表示有港大生牽涉其中後，城市大學校方今日（24日）下午亦表示，獲悉一名城大學生涉事，城大重申非常關心學生的情況，已與該名學生的家屬聯絡，了解需要，強調城大將積極提供支援與協助。

城市大學表示有一名學生在西藏疑遭公安扣查。（資料圖片／鄧穎琳攝）

傳港生珠峰大本營於社交網站發布「光復香港」

香港大學學生會校園電視早前在facebook表示，據微博流傳片段，有香港大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查，消息指，扣查與團友曾於社交網站發布「光復香港 時代革命」或其他支持香港民主自由的字句有關。

港大學生會署理會長黃程峰其後表示，港大校方及學生會已聯絡同學家屬，學生會亦有向律師團隊聯絡。而城大今日傍晚向傳媒表示，獲悉一名城大學生涉事，而城大緊急事故應變小組（ERU）已第一時間啓動，並已經與該名學生的家屬聯絡了解需要，會積極提供支援與協助。