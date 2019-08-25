因fb言論被國泰解僱　17年辛勤夢碎　施安娜：最痛心保護不到同工

中國民航局早前向國泰航空發出重大安全風險警示，要求要求禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，而有過激行為的人員須立即停飛內地航班，隨即國泰職員被解僱。職工盟指目前航空業共有14個因政治原因而被解僱的個案，其中一名就是港龍空勤人員協會主席施安娜。她是高級艙務長，在港龍航空工作超過17年。 國泰高層列印幾頁無關政治的她社交網站帖文後，就將她解僱，更說不能告知原因，她憶述曾出信提醒會員要留意自己的社交平台帖文、手機中會否有敏感資訊，但自己最終都逃不過以言入罪，不禁自問「怎想到受害那是我呢？」 由曾經的小員工到站在前線為同工發聲，直到被突然解僱，施安娜直言現時最痛心是想「保護（同工）都保護唔到」。希望公司能停止解僱員工，盡快想出辦法解決今次危機。

對未來，施安娜本來打算在40歲後繼續工作，但現時經已夢碎。（黃寶瑩攝）

在港龍花光19年青春，施安娜稱直言不捨得，但在大時代下亦不能「當無事發生過」，吞聲忍氣。（黃寶瑩攝）

淚灑記者會 非為自己而哭

施安娜上周五（23日）與傳媒交待被解僱一事，淚灑記招，翌日接受採訪時仍面露倦容。她提到，當日凌晨四時才回到家中，卻驚見爸爸等候她歸家。見面後爸爸擁抱她痛哭，又大讚她「好堅強」。她稱希望記招不會讓人誤以為是單次事件：「（被解僱）唔係淨係我一個人嘅事，我唔係為咗自己喊。」

陪朋友投考港龍 意外成為空姐

施安娜在大學修讀英文系，直言加入了航空業全是意料之外。她提到，當年只是陪同大學同學投考港龍空姐，怎料最後竟然意外獲選。在2002年7月她正式入行並加入工會，直至2014年成為工會理事，其後2016年她成為了工會主席。施安娜提到，自小喜歡與人有交流，在工作中屢次獲得客人讚揚，自得其樂。她憶述，兩三個月前，獲得譚詠麟讚許，稱她講解安全指引很好、聲音很好聽。

由熱愛工作到熱心工會事務，2010年的「千手觀音」工業行動原來是轉折點。當年近400名港龍航空空勤人員在機場大堂遊行，抗議公司罔顧人手長期短缺，但仍增加航班及新增服務等。憶述當年情況，施安娜亦指曾在集會上發言，稱「無諗過打呢份工，會無時間去廁所、無時間食飯！」隨工業行動推進，工人待遇得到改善，也令她更明白工會存在的必要性及重要性。

相對於失去工作，施安娜稱最遺憾是不能夠在工會為同工服務。（黃寶瑩攝）

當選工會主席三年 經歷連串風波

施安娜成為工會主席後，經歷過2016年梁振英女兒「行李門」事件、2017年裁員、2019年成功爭取退休年齡延至60歲、爭取空勤人員「褲權」等事件。站在同工最前線，本來想超越前任工會主席莫海珊服務至少連續三屆的紀錄，最後她卻要提早含淚退場。她指，相對於失去工作，最遺憾是不能夠在工會為同工服務。

國泰被內地警告後 曾兩度與高層會面商討合作

自內地民航局向國泰發出重大安全風險警示後，施安娜指公司曾經與工會兩度會面，希望雙方可以合作。而工會在今月17日就出信提醒會員要留意自己的社交平台帖文、手機中會否有敏感資訊，又指小心會被人取得有關資料進行檢舉。「但點估到受害嗰個係我呢？」她笑言「封信畀會員但唔記得咗畀主席！」

點估到受害嗰個係我呢？ 施安娜

為公司服務轉眼17年，卻無奈接到被解僱的訊息。她稱最痛心是「保護（同工）都保護唔到。」（黃寶瑩攝）

「希望自己是最後一個」

入行轉眼17年，曾經代表工人走上談判桌，最後卻落得被即時解僱的下場。按照工會會章中「非員工不能成為會員」的規定，自被即時解僱後，施安娜已不能再處理工會工作，主席一職何去何從，就尚待工會理事討論。施安娜提到，被解僱、卸下職務後，最痛心是想「保護（同工）都保護唔到」，雖然早前曾在記者會上稱「希望自己係最後一個（被解僱）」，但她稱已知道已繼續有人因政治訴求被解僱。她稱，現時的身位只能夠等到他們都被解僱後，一同成為「苦主」作出投訴。

麵包與理想要如何取捨，向來都是不少人感到困惑的問題。她提到自第一宗個案發生後，「好多人已經勸我deactivate（暫停）個Facebook，唔得囉，更加無可能……就係因為我嘅身份，如果我都縮咁咪證明咗白色恐怖係work（有效）。」她又批評，「你畀幾多人工我，都唔可以唔畀我講嘢！」她稱明白公司受到壓力，但都要想辦法幫助員工，希望公司停止解僱員工，想出辦法解決今次危機。

你畀幾多人工我，都唔可以唔畀我講嘢！ 施安娜

施安娜今年39歲，大學畢業後隨即成為了空勤人員，近半的歲月都揮霍在港龍航空。她提到，本來打算即使在40歲後仍繼續工作，但現時經已夢碎。成為工會、職業上都「雙失」的女人，她稱已不再考慮航空業，「要做都想做返港龍！」但到底出路如何，仍待摸索。