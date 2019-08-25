凌晨全港多處停電　涉荃灣、美孚、將軍澳　東鐵大埔墟站電䌫跳掣

約在凌晨12點半，全港多處突然停電。位於荃灣的《香港01》新聞部，辦公室電燈突然閃了幾下，停電不足一秒後恢復。記者在美孚、將軍澳、青衣、九龍灣均目睹停電，部份屋苑停電後超過一個多小時仍未能恢復供電。 《香港01》正向中電查詢。

約凌晨12點半，全港多處地方停電。記者在荃灣、美孚、將軍澳、九龍灣等地，均目擊停電情況。位於荃灣的《香港01》新聞部，辦公室電燈突然停電不足一秒後恢復。

美孚有屋苑停電後，部份座數停電後50分鐘後仍未能恢復供電，記者看到部分街燈曾停電數十秒。將軍澳坑口一個屋苑，只有一座烏燈黑火，現場有消防車聲，管理處懷疑是電壓驟降。青衣有屋苑停電後，部份座數未能恢復供電。九龍灣街燈曾經停過電，稍後恢復正常。

網上亦有人統計全港多處地方停電，包括以下地點：

觀塘

屯門 /良景

天水圍

上水

深水埗

彩虹

四順

葵涌石籬

油塘

青衣

牛頭角

長沙灣

油麻地

葵涌梨木樹

坑口

西灣河

筲箕灣

西貢

元朗

沙田

馬鞍山

粉嶺

荃灣

大埔

8月25日凌晨，全港多處停電。（資料圖片）

東鐵大埔墟站電䌫跳掣 火炭至上水站暫停

港鐵今日（25日）凌晨0時30公布，東鐵線大埔墟站同大學站之間，架空電䌫出現跳掣，東鐵線服務受影響，火炭至上水站列車服務暫停，紅磡至火炭維持8分鐘一班車。