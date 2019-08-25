港鐵東鐵線大埔墟電䌫故障　大學至粉嶺站暫停　接駁巴士現人龍

港鐵東鐵線近大埔墟站附近的架空電䌫今日（24日）凌晨約0時半受塌樹影響，需要進行的緊急維修工作，列車無法行駛經過，火炭至上水站列車服務暫停。港鐵今晨5時許公布，仍在進行中，東鐵線服務自頭班車起作出調整，大學站至粉嶺站暫停，將會安排免費接駁巴士行走大學至粉嶺，北段只提供粉嶺往返羅湖站及落馬洲站服務。

港鐵人員通宵在大埔墟站附近清理塌樹，惟未能在頭班車開前出完成架空修復電纜。（陳永武攝）

+ 4 + 3 + 2

港鐵呼籲乘客預早計劃行程，或考慮改乘其他交通工具。東鐵線服務自頭班車起作出調整，安排如下：

紅磡至火炭，5分鐘一班車

紅磡至大學，10分鐘一班車

大學至粉嶺站，暫停服務

粉嶺至羅湖站，10分鐘一班車

粉嶺至落馬洲站，20分鐘一班車

陳小姐表示，今晨5時得悉事件，來到車站已大排長龍。（賴南秋攝）

早上5時許，部分港鐵服務仍未恢復，於是安排接駁巴士接載受影響乘客。在大學站排隊人龍一度過百人。市民陳小姐表示，她今晨5時得悉事件。為了準時上班，他一度考慮自費100元截的士，惜仍未能成功。

潘小姐只需等了5分鐘就成功搭上接駁巴士。(賴南秋攝）

早上6時許，在人流較多的大埔墟站，亦岀現排隊人龍。港鐵安排多部免費接駁巴士，分別前往粉嶺及大學站，以疏導人流。而職員亦設立分隔線去控制人流。市民潘小姐表示，她如常到達大埔墟站，本來打算乘搭港鐵到大圍上班，到了大埔墟站得悉情況，很快有港鐵職員解釋及協助，潘小姐只需等了5分鐘就成功上車。