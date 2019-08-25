【荃葵青遊行．交通消息】九巴部份班次或停駛　龍運機場線改道

反對逃犯條例修訂的示威持續，在周六（24日）的觀塘遊行期間，港鐵宣佈暫停彩虹至調景嶺站列車服務暫停。車務總監劉天成其後解釋，鑑於早前葵芳站内所發生的衝突、破壞事件，為避免情況再次發生才決定停駛。 而對於今日（25日）舉行的荃葵青遊行，港鐵再度宣布，因應有公眾活動進行，為審慎起見，荃灣綫及西鐵綫列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。 下午2時15分，九巴表示，因應交通情況，九巴路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

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【14:45】龍運巴士表示，因應荃灣及葵青區的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

改道

A31

以愉景新城為臨時總站，路線不停如心廣場至龍德街站，往機場方向加停大窩口站

E31

改道經青山公路-荃灣段，往荃灣方向不停悅來酒店至川龍街站；往東涌方向不停大河道至荃富街公園站；來回程加停眾安街站

E32A

改道經青山公路-荃灣段及葵涌段，往葵芳方向不停大河道至名逸街站；往東涌方向不停悅來酒店至大河道站；來回程加停眾安街站

E32

往機場方向改路，不停荃富街站

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【14:20】葵芳港鐵站所有出入口已關閉

【14:15】九巴表示，因應交通情況，九巴路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【13:51】葵芳站已封，大批警員把站內市民包括傳媒向站外推，期間一度混亂，有記者於梯間差點跌倒。

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【13:48】葵芳港鐵站落閘

【13:40】有警員開咪指市民要離開港鐵站，有人反問為何要離開，反問警察是否收到港鐵要求協助封站，警員未有回答

【13:35】荃灣區議會議員譚凱邦嘗試阻止封站

【13:32】市民在警員協助下離開葵芳站

【13:30】葵芳地鐵封站期間，超過十名警員站外駐守

【13:15】在葵芳站，有身穿白衣的市民懷疑不滿港鐵封站，情緒激動地指不明為何每次遊行港鐵均要封站，又指自己是居住這區的市民。而現場逾十名港鐵職員於站內守候，相信為封站作準備。

【12:38】葵芳站部份店舖已落閘。

葵芳站張貼告示封站。（梁穎寶攝）

【12:03】 港鐵補充，會參考過去公眾活動的情況，並就每次公眾活動進行風險評估，並會與相關政府部門溝通，以員工、乘客及鐵路設施的安全為首要考慮。如決定暫時停止相關路段的鐵路服務或關閉部分車站，會適時透過不同渠道通知乘客。

【11:40】 葵芳站張貼告示封站。

【11:33】港鐵宣佈，有關安排由今天下午一時半起實施，直至另行通知：

• 荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站會暫時關閉

• 荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站

• 西鐵綫不停荃灣西站

（荃葵青遊行telegram）

▼8.24觀塘遊行衝突▼