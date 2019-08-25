【荃葵青遊行．交通消息】九巴14條路線暫停服務　多條路線改道

反對逃犯條例修訂的示威持續，在周六（24日）的觀塘遊行期間，港鐵宣佈暫停彩虹至調景嶺站列車服務暫停。車務總監劉天成其後解釋，鑑於早前葵芳站内所發生的衝突、破壞事件，為避免情況再次發生才決定停駛。 而對於今日（25日）舉行的荃葵青遊行，港鐵再度宣布，因應有公眾活動進行，為審慎起見，荃灣綫及西鐵綫列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。 下午2時15分，九巴表示，因應交通情況，九巴路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

+ 26 + 25 + 24

【16:20】龍運巴士有新增服務改動：

A32

往機場方向不停葵芳邨葵信樓及新都會廣場站

【16:10】新巴城巴表示，因應道路情況，城巴2條路線，包括930及930X需改道行駛。

【15:50】九巴表示，因荃灣及葵青區交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務

32H, 34, 38A, 39A, 41M, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 44M, 238M, 238X, 243M

改道行駛或於中途站停止服務

30

改道行走

往長沙灣廣場方向：不停葵芳邨至葵青劇院

往荃威花園方向：不停蘭秀道至葵芳站

30X

改道行走

往黃埔花園方向：不停大河道

往荃威花園方向：不停滿樂大廈至福來邨永康樓

31

以愉景新城為臨時總站

往石籬方向：不停荃灣西站至荃富街公園；加停愉景新城站

往荃灣西站方向：不停悅來酒店至荃灣西站；加停眾安街及愉景新城站

33A

以葵涌邨為臨時總站

往柏景灣方向：不停如心廣場至曉葵樓

往如心廣場方向：不停綠葵樓至如心廣場

36

改道行走

往梨木樹方向：不停荃灣西站至荃富街公園

往荃灣西站方向：不停昌榮路迴旋處至荃灣西站；加停健全街，大窩口站，眾安街，荃灣站

37

改道行走

往奧運站方向：不停葵信樓至葵涌道荔景邨

40

改道行走

往麗港城方向：不停大涌道福來邨至荃灣大河道；加停愉景新城

42

改道行走

往順利方向：不停葵青劇院至葵涌醫院

往長康方向：不停蘭秀道至葵青劇院

42C

改道行走

往藍田站方向：不停荃富街公園

往長亨方向：不停荃富街

43X

改道行走，以城門道為循環點

不停荃灣西站巴士總站至荃灣眾安街

47X

改道行走

往秦石方向：不停葵青劇院至葵芳商場

往葵盛方向：不停新葵興花園至林士德體育館

49X

改道行走

往廣源方向：不停荃灣橫龍街至綠楊新村

往青衣碼頭方向：不停蕙荃體育館至荃灣橫窩仔街

51

改以荃灣站為臨時總站；不停荃灣站至如心廣場

53

改以西樓角路荃灣站為臨時總站；不停大河道至如心廣場

68A

改道行駛

往朗屏邨方向：不停荃富街公園

234A/234B

以愉景新城為臨時總站

往浪翠園方向：不停愉景新城至荃灣西站；加停愉景新城站

往荃灣西站方向：不停荃灣西站至福來邨永康樓；加停愉景新城站

235

改道行走

往安蔭方向：不停滿樂大廈至荃富街公園；加停愉景新城站及眾安街站

243M

改道行走

往愉景新城方向：不停尚翠苑至富華街

268M

改道行走，以青山公路荃灣站為臨時總站

不停荃灣西站巴士總站；加停荃灣站

265M/269M

改道行走

往天水圍方向不停葵涌運動場；葵芳站

73X/278X

改為循環線運作，以眾安街為循環點；不停荃灣大河道至如心廣場

290/290A/290X

改道行走，以青山公路荃灣站為臨時總站

不停荃灣西站巴士總站至荃灣大河道；加停荃灣站

【14:45】龍運巴士表示，因應荃灣及葵青區的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

改道

A31

以愉景新城為臨時總站，路線不停如心廣場至龍德街站，往機場方向加停大窩口站

E31

改道經青山公路-荃灣段，往荃灣方向不停悅來酒店至川龍街站；往東涌方向不停大河道至荃富街公園站；來回程加停眾安街站

E32A

改道經青山公路-荃灣段及葵涌段，往葵芳方向不停大河道至名逸街站；往東涌方向不停悅來酒店至大河道站；來回程加停眾安街站

E32

往機場方向改路，不停荃富街站

+ 4 + 3 + 2

【14:20】葵芳港鐵站所有出入口已關閉

【14:15】九巴表示，因應交通情況，九巴路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【13:51】葵芳站已封，大批警員把站內市民包括傳媒向站外推，期間一度混亂，有記者於梯間差點跌倒。

+ 2

【13:48】葵芳港鐵站落閘

【13:40】有警員開咪指市民要離開港鐵站，有人反問為何要離開，反問警察是否收到港鐵要求協助封站，警員未有回答

【13:35】荃灣區議會議員譚凱邦嘗試阻止封站

【13:32】市民在警員協助下離開葵芳站

【13:30】葵芳地鐵封站期間，超過十名警員站外駐守

【13:15】在葵芳站，有身穿白衣的市民懷疑不滿港鐵封站，情緒激動地指不明為何每次遊行港鐵均要封站，又指自己是居住這區的市民。而現場逾十名港鐵職員於站內守候，相信為封站作準備。

【12:38】葵芳站部份店舖已落閘。

葵芳站張貼告示封站。（梁穎寶攝）

【12:03】 港鐵補充，會參考過去公眾活動的情況，並就每次公眾活動進行風險評估，並會與相關政府部門溝通，以員工、乘客及鐵路設施的安全為首要考慮。如決定暫時停止相關路段的鐵路服務或關閉部分車站，會適時透過不同渠道通知乘客。

【11:40】 葵芳站張貼告示封站。

【11:33】港鐵宣佈，有關安排由今天下午一時半起實施，直至另行通知：

• 荃灣綫葵芳站、荃灣站及西鐵綫荃灣西站會暫時關閉

• 荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站

• 西鐵綫不停荃灣西站

（荃葵青遊行telegram）

▼8.24觀塘遊行衝突▼