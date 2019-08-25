反對政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，今日（25日）再有市民發起荃葵青集會遊行，於下午2時半在葵涌運動場集合，3時起步，前往荃灣公園終點集合場地，路線已獲警方發出不反對通知書。港鐵今日宣佈，荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站會暫時關閉，荃灣綫列車不停葵芳站及荃灣站，以大窩口站為終點站，西鐵綫不停荃灣西站。 現場一直下雨，但仍有近千穿黑衣市民一直進入坐滿全部看台，並在跑道上集合，舉傘等候出發，最終因人數太多，遊行隊伍較原定時間提早出發。

【22:50】荃灣方面，目前逾百名示威者於眾安街聚集，以雜物堵路，並與警方對峙中，氣氛再度緊張。

【22:42】紅磡海底隧道口目前已經恢復通車。部份警員亦已經上警車離開。

【22:36】深水埗警方推進後，準備上車，有街坊辱罵警察。警民發生口角衝突，有小童受驚。一名婦人懷疑其女兒被警方帶走，上前查問，警方向婦人表示被捕人姓名並非婦人所提及的姓名，但婦人仍然擔心，警方多次勸喻，最終警方亦能上車離去。

【22:17】目前在大批防暴警已到達紅磡海底隧道口，準備將路障清理。記者所見約14個收費亭，6個被破壞。之後紅隧天橋上現場的數十名示威者往理工大學逃去。警方一度上天橋，但未有再追截。現時警方於紅磡站天橋及紅磡站一帶巡查，在閘外共有4人被截查。

【22:08】一批示威者到達紅磡海底隧道口，並用鐵通毀壞收費設施及收費亭。有過隧道的汽車獲免費放行。示威者在破壞完收費亭後，在紅隧的收費亭放上路障，之後逐步乘港鐵離開。另外在深水埗的示威現場，警方拘捕部份示威者，並用索帶將示威者帶走。深水埗目前下著暴雨。示威者及警方仍在對峙。

【21:51】尖沙咀有數十名全副防具的警員，將早前被示威者以路障阻塞的彌敦道一帶路面清開，之後該處行車回復正常。

【21:28】荃灣千色匯對出，在警員上警車期間，市民高叫黑警等口號，有警察大叫市民上回行人路，市民反駁指綠燈為何要上行人路。其後警員呼籲在場聚集市民離開，否則屬非法集結。

【21:27】有部份示威者轉戰尖沙咀，於彌敦道柯士甸道交界，架設路障，現場交通受阻。

【21:26】荃灣街市街有警員與市民對罵，兩警車其後駛離街市街，現場尚有少量防暴警在場戒備。

【21:22】對峙多時的深水埗現場，防暴警出黑旗警示，警告或放催淚彈。

【21:20】在大鴻輝中心附近，有身穿藍衣、頭戴黃色頭盔人士手持鐵通在沙咀道奔跑，有人手持國旗橫過馬路，其後四散，未知去向。

【21:08】警方於眾安街沙咀交界拉起封鎖線，指要在場搜證，除居民以外的人士都不得進入。

【20:50】在荃灣，警方新界南總區（刑事）警司梁國榮回應傳媒提問，指早前有「暴徒」在二陂坊一帶大肆惡意破壞，期間有頗多「暴徒」向警員施襲，有五名警員受傷及送往醫院治理。他承認曾有警員「應該」開了一槍，初步了解屬軍裝警員，解釋指是因「生命安危受到威脅」，但指當時不在場及目前未有準確資訊，故不知共開多少槍及是誰人開槍，他強調警員以最專業手法處理，以保障市民生命安全。

而上述幾名報稱受傷的警員，已由救護車送院。

【20:46】有示威者離開葵興後抵達深水埗，現時有數十名防暴警察於欽州街西九龍中心外戒備。

【20:40】在大窩口站，有市民追罵一名港鐵職員。有市民講述事發經過，指剛才有一名貌似只是初中生的男示威者被一名「藍絲」市民喝罵，指該名示威者跳閘，有其他市民隨即表明願為他付費，該名男示威者無理會指罵他的人。期間一名中年男士突然向他擲雞蛋及水樽等，一名女途人受波及，眼睛濺到異物致紅腫，市民不讓涉事男子離開，惟在場港鐵職員以他什麼都看不到為由，協助涉事男子乘電梯離開。現場遣下雞蛋汁液及數個水樽。

【20:30】有記者向一名穿藍色背心、姓邱的傳媒聯絡隊成員，查詢剛才是否有警員開槍、並指向記者，但對方表示只是協助記者採訪，不是負責指揮槍彈及解答問題，又解釋當時不在現場而沒有看見開槍情況，就有否開槍等問題應向警察新聞室查詢，強調不要不斷將個別事件放大，離開前指會去了解事件。有市民指責警員推搪責任。

+ 4 + 3 + 2

【20:20】大窩口街坊葉先生表示，剛才在地鐵站內見到有防暴警察追住一名年約廿多歲的男子，葉先生不禁講了一句「洗唔洗咁暴力啊！」即被7至8名防暴警察衝前制服壓在地上並扭其手腕，他指隨後被抄低身份證及個人資料後放行，他想投訴警員使用不必要武力，獲現場警回應指「要投訴嘅𠵱家返警署。」

而他想獲取涉事警的委任證及編號等不果。葉先生在女友陪同下接受訪問並展示傷勢，他強調自己只是路過，與家人一行人準備歸家，所經之處是歸家必經。

【20:15】在沙咀道有警員開大光燈照向傳媒，現場情況十分混亂，大批防暴警察到場增援，警方持長盾及警棍戒備，現場市民及記者情緒甚激動。

【20:07】有兩名警員被示威者追打，其後有多名警員增援，有幾名警員曾拔槍，記者在現場聽到曾傳出一聲槍聲，未知是否來自實彈槍械。事後大批市民及傳媒不斷追問為何開槍，警員躲入名逸居樓梯間，防暴警到場增援。

而從直播畫面可見，當時聽到槍聲傳出後，有一名市民向警下跪，要求不要開槍，但警向他出腳踢開。

【20:07】在荃灣眾安街，一批警員趕到，部份示威者上前揮棍擊向警員，與警員發生衝突。

【20:00】楊屋道大部份交通燈沒有反應。

同一時間，示威者在二陂坊附近嘗試撬開一間遊戲機中心的鐵閘，現場十分黑暗，期間有人叫「記者畀枝燈我」。另外有示威者嘗試破壞一間麻將館的閉路電視。

【20:04】有白衫人士在千色匯前被捕，警察正搜車。另有防暴警員在千色匯門前與市民對峙，有警手持攝影機「低炒」市民，有市民高呼「係咪影人裙底？」

【19:56】多架衝鋒車突然駛至大窩口，並有約廿名防暴警突然衝上天橋驅散示威者，惟現場仍有街坊，有孩童被嚇哭。現場多名街坊大聲喝罵警員，指不歡迎他們。事件擾嚷數分鐘後，衝鋒車離開。

+ 3 + 2

【19:50】在大窩口站附近，陸續有示威者準備離開，亦有部分示威者在附近天橋上逗留，有大叔不停苦口婆心勸後生仔撤退，現場位置與新界南總區警署僅數百米距離。在天橋上有架設好的電腦屏幕，轉播各電視台的現場直播。

【19:49】有示威者成功打開麻將館鐵閘，當時裡面燈光通明及有人在內，但沒有人在打麻將。示威者大叫：「叫你班大佬、福建佬、陀地落嚟！」店舖的玻璃門被打破，示威者不斷用鐵通敲打發出陣陣聲響。

【19:47】有大批示威者到二陂坊用鐵通敲打商鋪鐵閘，包括中元節文化協會、一品雞煲、源記火鍋雞煲、聯發麻雀館等，其間有人大叫：「你陀地呢？」、「斬人都斬得咁開心！」部分商舖成功被撬開鐵閘後，他們打破玻璃門。

【19:41】警方正清理示威者在葵福路設置的路障。

此外，有穿黑衣示威者重返葵芳，在葵涌廣場附近集結，部分人仍戴著裝備。

【19:41】警方正清理示威者在葵福路設置的路障。此外，有穿黑衣示威者重返葵芳，在葵涌廣場附近集結，部分人仍戴著裝備。

【19:33】多輛警車由楊屋道駛往德士古道時，現場圍觀的市民大叫「送客！」，又高呼「721你哋去咗邊啊？二陂坊斬人你哋又去咗邊？」

【19:27】多部警車駛離楊屋道，但現場仍有防暴警察戒備，而兩輛水炮車也離開德士古道。

【19:20】由於港鐵在下午已關閉荃灣站，在大窩口站現時有不少穿黑衣市民購乘車票，在大堂及月台位置亦有多名港鐵職員在場維持秩序。此外，防暴警察在楊屋道近中國石油站位置集結，向荃灣方向推進。

【19:10】眾安街一帶，仍有大批人聚集。

在楊屋道轉出德士古道位置，有防暴警察築起防線，現場近百市民聚集，有警察用強光照向，市民即大罵「黑社會」，警方回應指「過嚟，慢慢同你講」。現場下起雨，有示威者已在葵福道用水馬及鐵欄設置路障。

+ 7 + 6 + 5

【19:00】有年輕示威者被防暴警員用塑帶反鎖拘捕。該名示威者自稱，自己只得12歲。

【19:02】有大批防暴警在嘉民達力中心對出戒備，而楊屋道、德士古道交界一帶已清場，示威者已離場，剩餘約五十名防暴警及兩輛水炮車在現場戒備。

而逾百名示威者目前在荃灣街市外的一段眾安街聚集。

【18:56】德士古道的示威者近乎散去，而前排警員仍手持長盾戒備，重新佈防。現場有示威者透過擴音器，向被捕者指可說出姓名、家人資料等，會有義工幫忙。

沙咀道及川龍街交界仍設有路障。

【18:53】水炮車在德士古道清場期間，曾出動水柱。

【18:52】警方繼續往德士古道方向不斷推進，楊屋道及馬頭壩道交界最少有10架警車在場。而防暴警察在楊屋道145號位置，再制服兩名示威者。

警察推進至樂悠居一帶，拘捕示威者。(張美華攝) 【18:48】示威者向德士古道方向撤退，多名示威者被警員制服，按在地上。有警員要求在場記者不要太接近，以免妨礙執法。

【18:46】警方防線及水炮車繼續向聯仁街、示威者方向推進。速龍小隊突然向示威者方向衝去。

【18:45】眾安街裝甲車出現，防暴警出藍旗，現場相當混亂，有示威者被捕壓在地上。

【18:39】警方防線仍在楊屋道，雙方距離約100米。有示威者退至荃新天地商場內，並用水桶、雨傘及繩，堵塞商場的門口。有人則使用消防喉向地面射水。

【18:34】有警員發現示威者在荃新天地內，大叫：「喺荃新天地呀。」另有警員透過擴音器呼籲：「商場唔好搞住。」而水炮車繼續沿楊屋道前進，經過楊屋道市政大廈。

【18:31】有示威者在千色店、眾安街附近設置路障。

【18:29】楊屋道大部分示威者已撤離，在荃新天地圍觀的市民亦迅速散去，在場只有零星市民。警員在楊屋道附近捉住一名身穿綠色衣服女士，並將其壓在地上。

【18:27】大批防暴警察經楊屋道街市扶手電梯，到達連接荃新天地、如心廣場等天橋，現場圍觀市民離去。

【18:25】現場示威者不斷用鐳射筆向警方防線、及水炮車照射，大部分示威者走入內街，期間有速龍小隊突然衝向附近草叢。

大批防暴警察不斷移走路障。

【18:22】警方再度舉起黑旗，並開槍。示威者在楊屋道向後後退。

【18:21】速龍小隊到楊屋道增援，但天橋上仍有大批市民圍觀。

【18:23】水炮車從大河道轉入楊屋道方向，到達警方防線後。部分示威者後撤，及跑入附近內巷。

【18:19】楊屋道部分示威者向後跑，並有人大叫：「走呀！走啦！」另有消防車到場。水炮車停泊在荃新天地對出、大河道馬路上。在楊屋道的警方重新佈防，移動位置，並向前推進。

【18:17】警方設置三重佈陣，每層逾廿人，另有警員從大河道設置佈防。

【18:14】大批警員向楊屋道方向增援，而在楊屋道的示威者防線繼續用竹支、鐵馬等雜物堆置路障，並逐步將防線後退，沿路有少許火光。

【18:11】警方再在橋上施放催淚彈，而警方防線的車輛後退疑讓路。

【18:13】荃葵青遊行發起人指，收到警方通知，在荃灣公園進行的集會需要解散，防暴警察亦已封鎖各荃灣公園的入口。大會宣布遊行集會活動結束。

【18:07】示威者不斷向警方防線投擲燃燒彈，汽油彈及催淚彈短兵相接。水炮車前有大批防暴警察開路。在荃新天地對出、楊屋道，示威者防線未有退後，雙方對峙約有半小時。

水炮車到達衝突現場。（余俊亮攝）

【18:10】水炮車沿大河道，向青山公路推進，沿途路面有不少路障，需要速龍小隊清走路障。而現場附近仍有不少市民圍觀。

【18:04】示威者在聯仁道的防線後退。警方防線繼續向大河道方向前進，並一度向路障射水，速龍小隊其後移走路障。

而示威者繼續在楊屋道與防暴警對峙，並向警掟磚及汽油彈，警則以催淚彈還擊。有速龍小隊則四人一組，持胡椒球槍射向示威者。

【18:04】警方表示，激進示威者於荃灣楊屋道街市外向警務人員投擲磚頭及汽油彈，嚴重威脅在場人士和警務人員的人身安全；又指多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低相應武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，強調對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責；又提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【18:01】警方舉起黑旗後，再舉橙旗。水炮車繼續向楊屋道方向推進，沿大河道駛向沙咀道。

水炮車已到場戒備。(張美華攝)

【17:59】聯仁街的示威者舉起藍旗，呼籲慢慢後退。不過，在楊屋道仍有示威者未散去，警方舉起橙旗，警告會開槍，雙方在楊屋道對峙中。

在近中旅社門外，有身穿藍衫男子襲擊現場人士後，打算逃跑，被示威者追捕，更被打至流血。

【17:55】有汽油彈誤中記者群，暫未知在場是否有人受傷。至少兩架水炮車已駛入荃灣衝突現場，警員站到水炮車附近戒備。

【17:54】警方再度舉橙旗。水炮車未有向楊屋道直駛，轉入大河道。警方亦派出裝甲車到場。而楊屋道路面有雜物著火。有警員手持胡椒球彈槍，瞄準示威者防線，旁邊草叢有著火，相信是示威者投擲的汽油彈所致。

【17:52】兩架水炮車到達荃灣楊屋道，並有數架防暴車、裝甲車到場。

+ 5 + 4 + 3

【17:46】示威者躲避到荃灣大會堂，而路面有燒著的雜物。

【17:44】警方沒有理會在場人士呼籲，指現場仍有不少街坊、小童。

【17:43】警方向示威者舉槍，並已發射。

【17:42】示威者防線向大河道退後，近荃灣廣場附近。警方亦向天橋上投放催淚彈，當時橋上只有小量示威者。

【17:40】警方舉起橙旗，警告將會開槍。

【17:38】警方繼續在楊屋道施放催淚煙，現場煙霧瀰漫，及有警員手持槍。示威者與警方防線相約數十米，並有人向警方防線投擲磚及汽油彈。

【17:34】警方在楊屋道施放多枚催淚煙，驅散示威者。示威者防線未有退後﹕

【17:33】警方再度舉起黑旗後，警告會發射催淚煙，並戴上防護用具。

【17:35】警方施放多枚催淚彈，期間天橋上有人向下丟雜物。有線電視記者中催淚煙，眼睛不適。

楊屋道有人向警方防線方向投擲汽油彈、磚。

【17:31】示威者在楊屋道向警方防線推進，警方舉黑旗。

【17:21】警方在楊屋道第三次舉黃旗，呼籲現場人士離開。

【17:19】警方於楊屋道設置兩條防線，一度後撤十米，隨即有示威者投擲雞蛋和膠鴨。

【17:16】聯仁街示威者於地上倒洗潔精，又於燈柱綁上幼線，敲打紅綠燈燈箱。

在楊屋道上，有示威者將磚頭綁上鐵鏈。

+ 4 + 3 + 2

【17:11】在聯仁街對峙現場，大部份示威者已離開。

【17:08】在楊屋道，一架私家車停在路上，車主黃先生欲離開楊屋道，惟被警方要求留在車內，未能離開。他指，擔心警方一旦施放催淚彈，會進退兩難，並質問是否可向警方追究？有警員則對黃先生稱：「我都想幫你，但你睇睇後面，附近幾多示威者。」

【17:04】警方多次在楊屋道及聯仁街舉起黃旗，在場市民情緒高漲，不斷責罵警方：「黑警」等。而聯仁街警方佈防對出逾百米，示威者用洗潔精曬在地面，並鋪設魚線，及用竹支、鐵馬作路障，長約20、30米。

【17:02】楊屋道、荃灣公園出口，有大批市民不滿警方在場佈防。警方在楊屋道再度舉起黃旗，要求在場人士離開，並稱他們正參與非法集會。而聯仁街天橋上有市民指罵警員，部分防暴警察轉往橋下戒備。

【17:00】警方再度於聯仁街舉起黃旗，呼籲在場示威者離開。而楊屋道與大河道交界繼續有大批防暴警察戒備，而聯仁街則有三架警車增援。

【16:57】楊屋道亦有大批示威者在場架設路障，防暴警與示威者隔街對峙。

【16:54】警方發聲明，指今天下午荃灣區的公眾活動，有激進示威者在楊屋道和德士古道拆毁鐵欄，以水馬, 竹枝及雪糕筒等雜物設置路障，罔顧市民及道路使用者的安全，並令附近一帶交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場其他人士立即離開，將會於短時間內清場。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。

+ 2

【16:45】在大河道，亦有示威者嘗試堵塞大河道，大河道海盛路交界開始有防暴警戒備。

【16:40】目前楊屋道及德士古道來回行車線均逼滿遊行人士，示威者撐起雨傘，部分人士在聯仁街設置路障，部分車輛需調頭離開。

一批防暴警則在聯仁街近沙咀道一帶戒備，氣氛稍為緊張。

【16:40】警方宣布，荃灣警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

+ 5 + 4 + 3

【16:35】民主黨立法會議員尹兆堅於荃灣公園會見傳媒，他指半小時前已致電港鐵車務部，並緊急要求港鐵立即重開荃灣港鐵站，以便疏散遊行人士。他稱，遊行人數眾多，估計數以十萬計，而警方已封閉楊屋道，市民「無路可逃」。他又引述市民指，有警員換上黑衫，質疑有意自製衝突事件。他呼籲港鐵勿助紂為虐及「玩火」，亦指港鐵非執法部門，毋須配合。

【16:24】有示威者於德士古道路障前灑下洗潔精。現時德士古道已設下三重路障，有示威者在路障之間綑上白線。

在聯仁街，亦有示威者用竹棚的竹枝，放在馬路上設置路障。

【16:20】有示威者在集會上發言勉勵港人，指外資有錢可以撤資離港，惟普通市民不可，「要好似德國納綷時，猶太人咁被人趕盡殺絕？」他哽咽稱，今次是港人最後一戰、也是「end game」，如果想放棄，可以回想仍幾百萬人同行、雨中漫步及拖手畫面，又呼籲港人共勉。不少集會人士拍手以示支持。

【16:18】有示威者在德士古道拆鐵馬，設置路障。

【16:10】新巴城巴表示，因應道路情況，城巴2條路線，包括930及930X需改道行駛。

【16:05】與荃灣集會場地有一大段距離的愉景新城，有食店表示商場即將關門落閘，商場內顯得較過去的假日冷清。

+ 3 + 2

【16:00】有市民抵達終點後逗留大會台前集會，亦有遊行人士前往荃灣西港鐵站方向離開，亦有人站在荃灣體育館前停留。大會則宣布，今日會以「流水式」集會，集會人士離開後可再繞路回來集會。

大會又指，遊行隊伍隊尾仍在起點等待出發。

【15:55】《南華早報》報道引述警方消息，指倘若示威者手段趨激烈，或會出動水炮車對付激進示威者。

據《香港01》了解，水炮車自完成測試後，每當有遊行集會舉行時，都會隨時候命出發，今日亦不例外。

【15:50】九巴表示，因荃灣及葵青區交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務：

32H, 34, 38A, 39A, 41M, 42M, 43, 43A, 43B, 43M, 44M, 238M, 238X, 243M

改道行駛或於中途站停止服務：

30

改道行走

往長沙灣廣場方向：不停葵芳邨至葵青劇院

往荃威花園方向：不停蘭秀道至葵芳站

30X

改道行走

往黃埔花園方向：不停大河道

往荃威花園方向：不停滿樂大廈至福來邨永康樓

31

以愉景新城為臨時總站

往石籬方向：不停荃灣西站至荃富街公園；加停愉景新城站

往荃灣西站方向：不停悅來酒店至荃灣西站；加停眾安街及愉景新城站

33A

以葵涌邨為臨時總站

往柏景灣方向：不停如心廣場至曉葵樓

往如心廣場方向：不停綠葵樓至如心廣場

36

改道行走

往梨木樹方向：不停荃灣西站至荃富街公園

往荃灣西站方向：不停昌榮路迴旋處至荃灣西站；加停健全街，大窩口站，眾安街，荃灣站

37

改道行走

往奧運站方向：不停葵信樓至葵涌道荔景邨

40

改道行走

往麗港城方向：不停大涌道福來邨至荃灣大河道；加停愉景新城

42

改道行走

往順利方向：不停葵青劇院至葵涌醫院

往長康方向：不停蘭秀道至葵青劇院

42C

改道行走

往藍田站方向：不停荃富街公園

往長亨方向：不停荃富街

43X

改道行走，以城門道為循環點

不停荃灣西站巴士總站至荃灣眾安街

47X

改道行走

往秦石方向：不停葵青劇院至葵芳商場

往葵盛方向：不停新葵興花園至林士德體育館

49X

改道行走

往廣源方向：不停荃灣橫龍街至綠楊新村

往青衣碼頭方向：不停蕙荃體育館至荃灣橫窩仔街

51

改以荃灣站為臨時總站；不停荃灣站至如心廣場

53

改以西樓角路荃灣站為臨時總站；不停大河道至如心廣場

68A

改道行駛

往朗屏邨方向：不停荃富街公園

234A/234B

以愉景新城為臨時總站

往浪翠園方向：不停愉景新城至荃灣西站；加停愉景新城站

往荃灣西站方向：不停荃灣西站至福來邨永康樓；加停愉景新城站

235

改道行走

往安蔭方向：不停滿樂大廈至荃富街公園；加停愉景新城站及眾安街站

243M

改道行走

往愉景新城方向：不停尚翠苑至富華街

268M

改道行走，以青山公路荃灣站為臨時總站

不停荃灣西站巴士總站；加停荃灣站

265M/269M

改道行走

往天水圍方向不停葵涌運動場；葵芳站

73X/278X

改為循環線運作，以眾安街為循環點；不停荃灣大河道至如心廣場

290/290A/290X

改道行走，以青山公路荃灣站為臨時總站

不停荃灣西站巴士總站至荃灣大河道；加停荃灣站

【15:50】在終點荃灣公園，有出席集會的市民分享心聲，稱港人共同遮風擋雨，抵擋白色恐怖，又強調不會放棄五大訴求，缺一不可，又寄語港人保重自己、小心安全，始能享受民主社會。

【15:48】參與遊行隊伍人數眾多，目前楊屋道的兩個方向的行車線均逼滿遊行人士，他們撐著雨傘向終點荃灣公園進發。

【15:35】遊行隊伍隊頭已到達終點荃灣公園，大會稱集會稍後開始至今晚7時。

大會稱，倘若政府不作回應，「我哋每個星期舉行集會，好唔好！」撐傘的遊行人士高聲和應，「好！」

【15:33】防暴警察在楊屋道近楊屋道街市附近佈防。

【15:20】遊行隊伍隊頭已到楊屋道，由於參加者眾多，楊屋道幾條行車線已被遊行人士佔滿。

有遊行人士兵分兩路，部分人士循德士古道行人天橋前進，亦有人循馬路繼續前進。

【15:22】數名示威者在楊屋道及德士古道交界設置路障。

日本記者山元信之。(王潔恩攝) 【15:10】日本記者山元信之今日特意到場參加遊行，他說今日才剛到香港，明日便要離開，坦言此行的目的並非工作，只想親眼見證香港的抗爭活動。 他說，示威者都是和平有序，大部份都是學生，不擔心自己的生命安全。他又笑言，今次他並無太多裝備，只準備了一個紙口罩，一旦警察到場並發射催淚彈，他將會離開。他又說，大部份日本人都支持香港的學生，更明言從未在日本看到如此大型的抗爭運動。

+ 2

【15:10】由於遊行人數眾多，有遊行人士搬開葵福路的水馬，讓遊行人士行出葵福路馬路加快遊行隊伍速度，現場交通受阻。

【15:01】遊行隊伍出發後，仍有大批遊行人士穿過興芳路前往葵涌運動場起步點，由於人數眾多，現場交通擠塞。

【15:00】九巴宣布，因應荃灣及葵青區的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

改道：

A31

以愉景新城為臨時總站，路線不停如心廣場至龍德街站，往機場方向加停大窩口站

E31

改道經青山公路-荃灣段，往荃灣方向不停悅來酒店至川龍街站；往東涌方向不停大河道至荃富街公園站；來回程加停眾安街站

E32A

改道經青山公路-荃灣段及葵涌段，往葵芳方向不停大河道至名逸街站；往東涌方向不停悅來酒店至大河道站；來回程加停眾安街站

E32

往機場方向改路，不停荃富街站

+ 3 + 2

【14:55】有示威者在高芳街設路障，以便遊行人士前往葵涌運動場起步點。由於運動場內人數太多，遊行隊伍較原定時間提早數分鐘出發。

【14:26】球場看台已坐滿黑衣市民，但仍有大批市民魚貫入場。不少參與遊行的市民站連接看台的樓梯簷蓬下，運動場的跑道，舉傘等候出發。

【14:15】荃葵青大遊行申請人林啟康及統籌人余藝明向傳媒指，特首林鄭月娥一方面稱要與市民對話，但另一方一面卻縱容有警員在清場時揮警棍擊打示威者頭部，做法完全不合理，對此予以強烈譴責，重申「五大訴求，缺一不可」。

他們又指，港鐵今日再度封站，等同阻礙市民參與遊行集會的權利，亦無視公眾利益，對港鐵亦予以強烈譴責。他們說，由於沒有港鐵服務，故已在遊行終點提供可以乘搭的巴士路線，予參與遊行的市民方便他們離開。他們指，不擔心今日會被警方拘捕，但亦警告警方不要使用催淚彈等驅散示威者。

大批身穿黑色或深色衣服的市民進入葵涌運動場。(王潔恩攝)

【14:05】有市民不滿港鐵關閉荃灣站，於站外鼓譟並與港鐵職員理論，擾攘一輪後港鐵成功「落閘」。

【14:02】 大批身穿黑色或深色衣服的市民，陸續進入葵涌運動場。

有不少人身穿黑衣市民，於葵涌運動場等候參加遊行。(陳淑霞攝)

【13:42】 大雨下個不停，葵涌運動場已有近百名市民坐於看台上，等侯參加遊行，不少人身穿黑衣。運動場附近有商舖拉閘，亦有食肆照常營業。

（荃葵青遊行telegram）

由市民發起荃葵青反修例遊行今日（25日）舉行，遊行早前不獲警方批准，只准在荃灣公園集會。其後遊行申請人林啟康提出上訴，昨（24日）與警方達成共識，遊行改在葵涌運動場起步，經興盛路、德士古道行人天橋，以荃灣公園為終點，終獲警方發出不反對通知書。遊行將於晚上7時結束，參加者可於荃灣公園集會至晚上8時。

遊行上訴委員會主席彭鍵基在未聽取警方發言前，已指預料到警方將提及的反對理由，促請警方與申請方商議替代方案，既可保障市民的和平遊行權利，亦能保障當區居民安全。雙方經過一個多小時達成更改路線協議，申請人其後撤回上訴。

▼8.25 荃葵青遊行路線▼

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▼8.24觀塘遊行衝突▼