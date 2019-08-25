天文台一日三發黃色暴雨警告　預料會有每小時超過30毫米的大雨

在周日（25日）晚上11時55分，天文台再度發出黃色暴雨警告。而同日0時50分及上午11時30分，天文台亦曾發黃雨警告。

天文台在下午11時55分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

(天文台網頁截圖)

此外，天文台表示，熱帶氣旋白鹿今早在中國東南沿岸登陸，隨後橫過中國東南部並由強烈熱帶風暴逐步減弱為熱帶低氣壓。受白鹿影響，廣東今日間中有狂風大驟雨及雷暴，而本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，境內亦錄得超過4000次雲對地閃電。預料白鹿明日會逐漸消散，而隨著高空反氣旋增強，未來兩三日華南天色會逐漸好轉，本週中期天氣酷熱。

在晚上11時，白鹿集結在廣州之東北偏北約180公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，進一步移入內陸，並逐漸消散。

本港地區周一（26日）天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間驟雨減少，短暫時間有陽光。氣溫介乎26至31度。吹和緩至清勁西南風，初時高地間中吹強風。展望：隨後兩三日大致天晴，天氣漸轉酷熱。