【逃犯條例】網民號召到稅局「接放工」　約20人聚集　氣氛平靜

反對修訂《逃犯條例》風波未平，幾乎每周末有市民發起遊行示威活動。今日（26日）再有網民發起「稅局靜坐抗議」，促請政府回應五大訴求。《香港01》記者正午時分到稅務大樓，現場約有20名身穿黑衣、戴上口罩人士在大堂聚集，有人舉起「沒有暴徒，只有暴政；五大訴求，缺一不可」標語，現場氣氛平靜。 現場有保安人員指，網上收到消息指有人圍堵稅務局，惟公司未有就號召靜坐活動，加強保安安排。

網民號召到稅局「接放工」，現場氣氛平靜。（張美華攝）

包圍稅局行動集合時間定於正午12時，記者現場所見，至12時30分大約有20名身穿黑衣、戴上口罩人士在大堂聚集，有市民經過大堂向一眾黑衣人叫「加油」打氣。有參與靜坐的市民自制「沒有暴徒，只有暴政；五大訴求，缺一不可」、「權力使人腐化」等標語，亦有人用膠布遮蓋右眼，聲援早前圍堵尖沙咀警署行動，有少女遭射爆眼球。

另外，稅務大樓自6月24日首次有人包圍後，地下兩邊主要出入口，均有一道門落閘封閉，今日亦如常。有管理處職員表示，從網上得知今日有人打算發起稅局靜坐抗議行動，現場約有20人聚集。職員續指，今日保安安排如常，未有特別加強保安安排。

羅小姐（左）和鄭小姐（右）望透過靜坐向政府施壓，逼使林鄭回應五大訴求。（李樂天攝）

其中兩位參與者羅小姐和鄭小姐是大學生，她們希望以自己微小的力量為社會發聲，繼續向政府施加壓力，爭取政府確實回應五大訴求，亦坦言對林鄭政府無期望，但認為作為年輕人的一份子必須證明自己有理想抱負，並會犧牲自我來爭取。

台灣遊客陳小姐手持印有「台灣撐香港」、「沒有暴徒，只有暴政」和「五大訴求，缺一不可」的抗議標語。（張美華攝）

現場亦有台灣遊客陳小姐參與，她手持印有「台灣撐香港」、「沒有暴徒，只有暴政」和「五大訴求，缺一不可」的抗議標語，她表示周六（24日）抵港，來港3天均有參加全港各區不同的遊行示威活動。

她認為警方昨日（25日）在荃葵青遊行活動中開槍「很害怕」，批評香港政府和警方用納稅人的錢，攻擊香港市民。陳小姐覺得今日稅局靜坐活動非常和平、有意義。問及未來會否再到香港旅遊，她表示若香港和平，必定會再遊香港，她讚揚香港人友善，與警察成對比，直言很多台灣人都支持香港人爭取訴求。