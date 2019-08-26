【跨部門記者會‧直播】楊偉雄指智慧燈柱不侵私隱　有人罔顧事實

政府修訂《逃犯條例》引發連串風波，剛過去周六及日有市民發起遊行集會，最終再演變成警民衝突，警方除了首次出動水炮車，還射出反修例示威以來第一發實彈，驅散示威者。 政務司司長張建宗在今日（26日）聯同保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆、創新及科技局局長楊偉雄和民政事務局局長劉江華舉行跨部門記者會。張建宗指，政府會聽取市民聲音及尋找出路，希望建立互相諒解及信任。 楊偉雄則指，8月24日是香港創科最黑暗的一日，承諾智慧燈柱不會收集市民私隱，批評有人罔顧事實。

昨晚警員與示威者爆發激烈衝突，數十示威者以長棍等追打警員，混亂間有數名警員拔槍指向示威者及記者。（資料圖片 / 李澤彤攝）

周六、日的遊行活動前夕，港鐵罕有地宣布幾個港鐵車封站、列車飛站，引起市民不滿。陳帆解釋，港鐵因應公眾活動暫時關閉部分車站屬「深思熟慮」，將乘客及員工安全放在首位，舉例說上周元朗、葵芳及太古站有少部分人士破壞車站設施及衝擊車站控制室，故港府同意過去周末暫停部分車站決定，屬於逼不得已決定。至於有關做法會否持續，他解釋要視乎日後發展。

對於民陣在8.31再發起遊行，港鐵會如何應對？陳帆回應指，相信港鐵、警務處及相關政府部門會嚴肅審視評估風險，照顧乘客、員工及鐵路安全，因應活動範圍作出適切安排。

至於港鐵封站或令部分合法遊行市民無法離開，引發安全問題，陳帆認為香港公共交通全球首屈一指，車站停運或服務停頓是經過詳細風險評估及溝通，運輸署也會作出緊急交通系統協調，反問「人身安全重要，還是出行方便重要？」

有傳媒質問港鐵封站決定是否因受到《人民日報》譴責及中央壓力，以及是哪個政府部門的決定。陳帆解釋，過去一個多月葵芳、元朗及太古站發生暴力事件，站內工作人員人身安全受到威脅，也有示威者在站內大肆破壞，若站內有大量人流非常危險。他表示，有關決定是警務處及相關政府部門同意，港鐵亦考慮到其使命及各方安全問題，強調決定與有關評論無關。

楊偉雄：藍牙發射器百分百本地研發

周六的觀塘遊行矛頭直指政府在東九龍一帶試驗的智慧燈柱計劃，有示威者因質疑燈柱內有秘密監控市民私隱電子零件而將其拆毀，有組件供應商其後決定完成相關工作後，停止供應及安裝港府智慧燈柱項目的其他智能裝置。楊偉雄形容8月24日是香港創科最黑暗的一日，認為有人妄顧事實，以陰謀論公然破壞智慧燈柱，又強調藍牙發射器是百分百本地研發，由提出至投入服務均在「陽光下進行」，又設第三方獨立檢視，以高透明度及開誠布公方式爭取市民支持，希望市民不要無理由發洩及破壞，承諾智慧燈柱不會收集市民個人私隱。

楊偉雄表示，政府不停解釋只換來不斷破壞，對此感到失望，重申收集的原始資料會馬上分析，其後一秒鐘內全部刪除，已消除及消除私隱風險，希望社會公開討論，而非相信誤傳信息去破壞燈柱。

張建宗表示，看到過去兩日的電視畫面，感到悲傷及憂慮，反問法治平和地方為何變成這樣？對於昨日有多間荃灣商鋪、紅磡海底隧道收費設施等受到嚴重破壞，批評示威者暴力行為不斷升級，破壞社會安寧行為令人髮指。他又指，警方以容忍態度處理示威場面，有需要時才使用適當武力，並指政府已提出對話平台，聽取市民聲音及尋找出路，希望建立互相諒解及信任。

李家超：激進示威者暴力行為已到極危險程度

李家超嚴厲譴責暴行，強調暴力人士除了群體襲擊不同意見人士及車輛，又使用燃燒彈、長鐵通、磚頭等攻擊警員，激進示威者暴力行為已升級到極度危險程度，有極度暴力傾向及任意妄為，強調任何人合理化及默許有關行為，會變成認同、鼓勵暴力。

至於警方武力手段升級，外界指或阻礙政府與社會對話，李家超認為暴力升級是示威者，過去兩日更升級到一個「危險程度」，但警員面對困難仍勇敢地確守崗位，昨晚拔槍只是發出警告，開槍是因人身安全受到嚴重威脅，強調警方一向克制，一直使用非致命武器，認為昨晚做法合法合理。他又指，警方昨日出動水炮車是避免與示威者有肢體衝突，若示威者聽從勸籲及警告，警方不會使用武力，重申警方面對違法行為必須按法律要求維持治安。

張建宗表示，修例工作已全面停下，當局亦作出「好有誠意及實質回應」，又指監警會已進行全面工作及邀請五位對警隊操作熟悉專家重組事實，強調港府極度重視有效施政，期望以對話取代對立。對於市民不信任智慧燈柱，他認為只涉及一小部分示威者，重申以暴力達到目的不能接受，必須要用平和手法爭取，否則只會衍生更多暴力。

張建宗：以謙卑態度走入群眾

被問及政府如何與年輕市民對話，張建宗表示已提出對話平台，例如周六分享會上集思廣益，又指將來一定要與青年對話，計劃落區、以謙卑態度走入群眾。

劉江華指，每次和平遊行後均演變成激進暴力事件，且有暴力日漸升級情況，有市民感到非常憂慮，更有街坊看見九龍灣燈柱被破壞，質問與修例工作有何關係，希望盡快停止暴力行為。

+ 5 + 4 + 3

昨晚「荃葵青大遊行」結束後再上演警民衝突，警方新購入的水炮車傍晚在荃灣首度出動，並兩度射水柱。其後雙方在大陂坡一帶激烈衝突，數十名示威者用竹枝、長棍及疑似鐵通襲擊警員，警員則拔出左輪手槍並開了一槍。警方凌晨時分會見記者時解釋警員當時生命受威脅，形容這是合理武力，「無選擇下最好的選擇」，又形容示威者是「極暴力暴徒」。