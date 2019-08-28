保良局推「足球小小將」計劃　融入物理治療　助特殊幼童改善肌力

特殊兒童要覓得合適的運動班可謂是困難重重。合適的教練本就難尋，戶外的訓練班常常因為人數眾多而將他們拒之門外。因應此狀況，保良局於2017年開始推動「足球小小將」計劃，在足球訓練中融入物理治療訓練，以此訓練他們的大肌肉，並提升他們的社交及認知能力。 6歲的晉軒有自閉症徵狀，過往性格較為自我及衝動，但自參與「足球小小將」項目後，慢慢培養出對足球的興趣，更開始學會團隊合作，每次上堂他都十分期待。

經過學校轉介，有自閉症徵狀的晉軒在2017年開始參與了保良局幼兒服務單位的「足球小小將」計劃。晉軒的媽媽表示，參與計劃之前，6歲的兒子較為自我，性格亦很衝動，最初參與計劃時，常常為了「爭波」而和其他小朋友產生摩擦。

晉軒媽媽分享兒子參與計劃後，情緒控制能力大有改善。（保良局供圖）

將足球元素融入 培養學員團隊精神

「頂頭鎚」、運球、控球、傳球……這些元素都被融入「足球小小將」的計劃訓練中，參與的兒童在鍛煉大肌肉力量之餘，亦可在於其他隊友合作時，培養出團隊精神。

兩年來的訓練令他有了很大的改變，晉軒慢慢對足球運動產生了興趣，更開始有了團隊合作的意識，產生衝突時亦能控制好自己的情緒，「晉軒而家同朋友仔合拍咗，每一次都好期待上堂，仲擔心天氣唔好無得踢波！」

保良局物理治療師隊長胡道明表示，傳統物理治療主要是針對幼兒的大肌肉情況進行訓練，而「足球小小將」計劃除了希望透過足球訓練提升大肌肉的能力，同時也提升他們的社交、認知能力。（保良局圖片）

兒童享受運動 家長反應正面

特殊兒童一般在大肌肉、社交、自尊建立等方面較弱，保良局物理治療師隊長胡道明表示，傳統物理治療主要是針對幼兒的大肌肉情況進行訓練，而「足球小小將」計劃除了希望透過足球訓練提升大肌肉的能力，同時也提升他們的社交、認知能力，讓他們學會保持自我形象並養成紀律性，以此建立較為活躍的生活模式。

保良局幼兒服務經理馬寶霖透露，家長對於計劃的反應非常正面，普遍認為物理治療貼近特殊兒童特質，所有訓練按照幼兒的標準進行，令參與者可以發揮長處，改善行為問題。他更表示，現今幼兒較少機會進行戶外活動，鮮有大空間可以自由跑動、享受運動，這樣的活動也令參與的兒童感到興奮。

「足球小小將」計劃現時正於3個保良局單位開展，包括傲翔計劃（新界東）、九龍南及九龍東，為4-6歲幼兒提供服務，至今已有約140名幼兒參與計劃。