【逃犯條例‧直播】黃大仙中心客服被包圍　紀律部隊宿舍多人聚集

有市民昨日（25日）發起荃葵青集會遊行，其後又演變成衝突，入夜後戰線蔓延多區。有警員昨晚曾進入黃大仙中心截查市民，當時沒有商場保安即時了解情況，做法惹來市民不滿。 有網民今晚8時左右，開始包圍黃大仙中心客戶服務部，有客戶服務主任報稱身體不適，櫃檯設施受損，櫃檯後的牆壁頓成連儂墻，至十時許仍有近百名街坊在商場內聚集。此外，黃大仙紀律部隊宿舍外亦有逾百人聚集，暫時未有堵塞馬路，有人用鐳射筆照向宿舍。

夜晚有大批市民包圍黃大仙中心客戶服務部，有職員報稱身體不適，由擔架送救護車。（盧翊銘攝）

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有網民發起今晚8時包圍黃大仙中心客戶服務部，譴責8月25日荃葵青遊行後有大量警察衝入商場，但無任何保安人員阻止。管理黃大仙中心的領展在Instagram表示，今日夜晚9時許由於大量市民聚集在黃大仙中心南館的客戶服務台前持續查詢，客戶服務主任感到身體不適，已召喚救護車到場。領展又指，客戶服務台設施受損，服務暫停，並重申昨日及今日均沒有報警求助。

在夜晚九時許起，黃大仙中心客戶服務部前有近百名街坊聚集，大部分人沒有戴口罩，以及「踢拖」到場與職員爭論，客戶服務主任報稱不適後由擔架送走，離開時面帶微笑，其後沒有商場職員到場協調。

櫃檯變得一片凌亂。（盧翊銘攝）

一眾街坊把客戶服務部後的牆壁變成連儂墻，有人用鐳射筆射向牆上紙張，有電子設置被丟到地上，屏幕碎裂、零件散滿一地，台上亦變成一片凌亂。

其後，有大批市民於正德街一帶聚集，部份人向紀律部隊宿舍方向叫囂，現場已有多架警車及大批警員戒備。

領展昨日曾回應指，商場保安室職員昨晚8時40分在閉路電視看見兩名軍裝警進入商場，軍裝警當時稱「只是借用洗手間」便離開；至晚上9時20分防暴警進入商場範圍並「遇上一批市民」，短時間後離開。領展表示，由於當時有不少市民聚集，故保安未能即時到場了解防暴警進入商場商場原因。