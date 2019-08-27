【逃犯條例】國泰城周三集會上訴　警方早前發出反對通知書

《逃犯條例》引發連串示威，國泰航空疑因受壓，解僱多名曾參與示威或發表意見的員工，包括港龍工會主席施安娜。職工盟早前擬於周三（28日）在國泰城外發起集會，要求撤回解僱決定，捍衛言論自由，惟警方昨日（26曰）發出反對通知書，職工盟提出上訴。上訴委員會會議於今日下午5時30分舉行。

職工盟計劃發起在國泰城集會。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

職工盟主席吳敏兒表示，就今次的上訴是否得直有一定信心，強調國泰方面要就解僱有關同事要有交代，並要有一個平台予相關同事解釋，並指這次是就近日社會活動而引申的首宗勞資糾紛，有別於近日的警民衝突，「警方唔應該將每星期因遊行活動之後嘅警民衝突入晒我哋數，根本兩件事，仲要係（因有關活動）首次嘅勞資問題。」

她強調現時未有結果，不會考慮任何後補計劃，一切留待及後決定。

施安娜在上周五（23日）公布被港龍解僱，淚灑記招。（資料圖片 / 羅君豪攝）

包圍國泰城集會最初訂於昨日，但由於警方口頭拒發出不反對通知書，職工盟決定將集會延至周三（28日）舉行，以爭取時間申請不反對通知書，惟至昨晚警方正式發出反對通知書，職工盟就此上訴。