16歲高材生認家中藏違禁武器　求情稱上了人生一大課　判感化一年

警方今年2月突擊筲箕灣道太安樓某住宅單位時，發現一名16歲少年疑管有爆炸品，包括電槍及胡椒噴霧等。少年早前承認3項罪名。案件今（27日）於西九龍法院判刑，辯方求情指指被告在此事上了人生一大課，望法庭輕判品學兼優的被告。裁判官最終判以感化令一年，並著被告須按感化官指示上學，及參與社區服務計劃。

現年16歲的被告，原本承認無牌管有槍械罪、管有爆炸品及管有違禁武器等3項罪名。控方今在庭上申請修改控罪，並稱區域法院有案件就電槍作爭議，申請從第一項控罪的內容中，刪走「2支電槍」的字眼，獲裁判官批准。

控方申請修改控罪

被告承認於今年2月20日在太安樓某單位無牌管有1支長槍型氣槍、6個彈匣和1支胡椒噴霧；於同日上址管有爆炸品，即86克內含硝化纖維素的粉末、101支電火柴、1個無線發射器及1個連同2個電池的無線接收器；及管有違禁武器，即3把以彈簧出刀刃的刀及1把重力刀。

警方的有組織嚴重罪案三合會調查科的探員當日突擊搜查涉單位時，發現該些槍械等，並作出拘捕。

辯方指被告品學兼優

辯方求情道，感化官報告非常正面，並形容被告上了人生的一大課，不會重犯。報告亦指他得到家人，尤其是父親的無限支持。辯方透露，其父親、兄長、教會堂主任等一如既往到庭旁聽。她希望法庭採納建議，判處社會服務令，以讓品學兼優的被告可繼續上學。

裁判官最終判以1年的感化令，被告亦須按感化官指示上學，及參與有助更生的社區服務計劃。

案件編號：ESCC469/2019