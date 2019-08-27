學童5年來最快樂　團體籲加強生命教育

珠海學院和香港開心D調查發現，本年香港學童快樂指數為5年新高，並呼籲學校家長加強生命教育增加子女的自由空間。問卷設於修例風波前，因此不能反映全年實質情況，各嘉賓呼籲加強生命教育。

珠海學院和香港開心D今日（27日）公佈調查結果。（李樂天攝）

珠海學院民意及民調研究中心和香港開心D今日（27日）舉行聯合發佈會，公佈「2018/19 學年香港兒童快樂指數調查」報告，結果顯示本年整體快樂指數為6.81（最高為10），是近5年新高。

是次調查獲施永青基金會贊助，是延續2012/13年研究總監何濼生教授的設計，由今年3月起與15所小學和10所中學合作，共收回2,293份小學生問卷、2,526份中學生問卷和197份老師問卷。

研究總監何濼生教授表示，今年學童生命教育指數上升，而學童的主觀壓力感則下降，反映生命教育對學童快樂程度的重要性；調查亦發現越低年級來自校外的壓力越多，因此父母應給予學童更多空間。

被問到近日社會矛盾對學童開心程度的變化，何濼生認為當雙方都各持己見，便會為勝利而拗，而非追求真理，因此拗撬應立刻停止，防止情況惡化。

研究總監何濼生教授希望香港學校更注重生命教育。（李樂天攝）

香港開心D聯席主席陳美娟校長建議學校加強教師生命教育的培訓，令學童得到更好的榜樣，並加強生命教育的深廣度，提供更深入和多元化的生命教育，同時亦促進學校與家長的合作，為學童提供多方面支援。

陳美娟校長呼籲學校加強與家長合作。（李樂天攝）

施永青也補充，學童的自由空間對他們的快樂和發展非常重要，因此學校家長都不應強制要求學童做事，而應為學童提供個人自由時間，令學童有時間發展潛力和興趣。