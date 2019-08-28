【國泰員工集會】職工盟譴責國泰解僱反修例員工　愛丁堡廣場集會

反對修訂《逃犯條例》引致連場警民衝突，也有多場機場集會，致使機場兩度癱瘓。早前有多名航空業員工因在個人社交平台發表意見，又或參與遊行示威，因而被解僱，當中包括被國泰航空解僱的港龍空勤人員協會主席施安娜。 職工盟於今日（28日）下午4時，於中環愛丁堡廣場發起集會，譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工，其後會遊行至太古廣場，向國泰大股東太古集團遞交請願信。

施安娜在上周五（23日）公布被港龍解僱，記者會當場灑淚。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【16:18】職工盟主席吳敏兒宣讀宣言時透露，被解僱的人包括8名飛機師、4名空中服務員、4名地勤及4位管理人員，全部的解僱原因均為「不能透露理由」。

【16:15】集會正式開始，大會主持稱，據了解已有20名航空業界人士被航空公司或機管局解僱，指他們都因為參與反修例活動「被清算」，今日集會目的是要聲援這些人士，捍衛政治權利與工作權利。

原定到國泰城集會 遭警方反對

職工盟原申請周一（26日）舉行國泰城集會，但周日（25日）仍未獲警方回覆，遂決定將集會延至今日舉行，卻遭警方發出反對通知書，昨日（27日）提出上訴亦被駁回，最後才改為在愛丁堡廣場舉行。

集會於下午4時開始，在中環愛丁堡廣場舉行。職工盟稱將有因事件被解僱的員工上發言，他們打算其後遊行至金鐘太古廣場，向太古集團遞交請願信，希望他們面對政治打壓能保持強硬態度。職工盟主席吳敏兒曾稱集會將以和平形式舉行，不鼓勵參加人士去堵塞國泰城。

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航空界至少20人被解僱

港龍空勤人員協會主席施安娜早前因於私人Facebook帳戶發表的言論被國泰解僱。

職工盟表示，香港航空界至少有8名機師、4名空中服務員、4名地勤人員及4名管理人員被解僱或被辭職，原因僅指「不具理由、不會解釋」。國泰新指引列明即使工餘時間使用社交媒體亦受限制，但資方亦承認如何界定「支持非法集會、暴力或過於激進的行為」難以解釋標準，亦未能提供明確指引，變相留下極大空間由資方任意詮釋。

中國航局早前指，針對國泰近期出現的安全風險及隱患，從目前情況看，國泰有按時報送飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料，經審核報送資料符合警示要求。

職工盟要求國泰、港航及機管局立即將因政治原因被解僱的員工復職；國泰立即收回員工新指引，停止一切侵害員工言論自由的行為；強烈反對中國民航局、航空公司及機管局施壓，強調任何員工均有權履行公民權利，享有免於恐懼的自由。