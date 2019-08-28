青協倡推解憂空間為青少年紓情緒困擾　指一成受訪者有自毀傾向

新開學即將於下周一（9月2日）開始，莘莘學子經歷躁動不安的社會事件後重投校園生活，面對的挑戰難免會比以往更大。香港青年協會表示，將於新學年推行一系列情緒、社區及家長支援服務，並建議學校及社區設置「解憂空間」，為有需要學生提供安定身心的空間。

青協業務總監徐小曼（中）建議開學首月，老師及學校社工應多留意學生情緒表現，同時為學生預留冷靜、放鬆心情的空間。（梁煥敏攝）

近月的社會衝突，不少年輕人亦走上街頭。青協表示，中心的「關心一線」及「uTouch網上外展服務」自今年6月12日至8月24日期間，共處理459宗就近期社會事件的求助個案，當中一成屬「高危情緒困擾」，主要是本身已有情緒病的康復者，他們的情緒與社會事件扣連，每當有出現激烈衝突，或者參與者嚴重受傷，都激起他們的強烈反應，部分更出現自毁念頭。

而屬中度情緒困擾的佔四成，部分個案經常前往衝突現場，看見同伴受傷而感到憤慨，令情緒持續起伏，並對未來失去希望。

青協表示，應鼓勵青少年「求助」，「自助」和建立「積極人生」為輔導目標，全面推動「全人健康」，「自我管理」，「積極參與」的信念。

青協業務總監徐小曼指出，受社會事件影響情緒的並不限於青年和學生，惟臨近開學，學生從街頭、社交網絡回到校園，帶著尚未釋懷和不穩的情緒，或許未能瞬間適應校園生活中既有的規律。她強調，在這躁動的時刻，學校在一貫格守教育專業的態度外，更需要以大愛和智慧，提供安全和安寧的空間，紓緩學生的焦躁與不安，調整學習步伐，聚焦及支援學生的身心靈健康。

徐小曼亦建議，學校在開課首個月，應由老師及學校社工多留意學生的情緒表現，為學生預留平靜、放鬆心情的空間，與專業輔導人員保持緊密聯繫，為有情緒需要的學生提供適切的輔導資源及轉介治療服務。面對當前的社會氣氛，她希望學校、社會各界，能用心聆聽青年心聲，積極為青年締造希望，讓學生能逐步恢復正常學習及校園生活。