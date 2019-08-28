無印良品三款布朗尼蛋糕疑發霉　已主動下架、回收及停售

日本品牌無印良品深受港人喜愛，其中的零食更有多款熱賣。食安中心今日（28日）公布，三款無印良品由日本進口、預先包裝的布朗尼蛋糕，可能有發霉的情況，包括核桃布朗尼蛋糕、伯爵茶布朗尼蛋糕以及焦糖布朗尼蛋糕，食安中心並呼籲市民不論批次，都不要食用。 食安中心指，無印良品（香港）早前已將所有受影響產品下架和停售，及主動展開回收。

無印良品從日本入口的核桃布朗尼蛋糕疑發霉，已主動下架、回收及停售。。(無印良品網頁圖片)

三款產品均為日本進口的無印良品布朗尼蛋糕，分別為商品編號4550002874186的核桃布朗尼蛋糕（ブラウニー）；編號4550002874186的伯爵茶布朗尼蛋糕（アールグレイブラウニー）及編號4550002874179的焦糖布朗尼蛋糕（キャラメルブラウニー）。

無印良品日本入口的伯爵茶布朗尼蛋糕疑發霉，已主動下架、回收及停售。(無印良品網頁圖片)

早前日本已經在當地回收

食物環境衞生署食物安全中心發言人表示，中心透過恆常食物事故監測系統，得悉無印良品（日本）因為有關產品可能出現發霉情況，已在當地回收上述產品。

中心得悉事件後，隨即與無印良品（香港）有限公司跟進。根據該公司提供的資料，該公司曾進口有關產品，並在旗下分店發售。該公司較早前已將所有受影響產品下架和停售，及主動展開回收。市民可於辦公時間致電其熱線2694 9309查詢上述產品的回收事宜。

中心呼籲市民不要食用三款可能出現發霉的蛋糕；中心會繼續跟進和採取適當行動。調查仍然繼續。