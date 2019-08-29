【國泰員工集會】市民指警員跌槍　警方今證實：追截示威者時跌出

反對修改《逃犯條例》風波持續，已經牽連航空界。職工盟昨日（28日）發起集會，譴責國泰航空無理解僱，近千人企滿中環愛丁堡廣場，其後又遊行至太古廣場。期間發生一宗警民衝突，有現場市民指出，混亂間有白衫警員一度跌槍。警方今晚（29日）確認一名警員追捕以鐳射光線照射警方人員眼睛的示威者時，佩槍意外由槍袋跌出，隨即由另一警員拾回並交還所屬人員。 翻查資料，警方近月以來，在多次警民衝突中，都有跌槍或跌子彈事件。

遊行至太古廣場，期間發生警民衝突，混亂間有白衫警員一度跌槍。（資料圖片／李澤彤攝）

職工盟今日下午4時發起集會，近千人包括現役空姐、航空界員工、亦有市民自發參與。多名集會人士跟隨大會遊行至太古廣場、即國泰大股東太古集團所在地外，設置連儂牆。期間有多名警員在場駐守，有在場市民見狀遂上前包圍，並喝罵「黑社會」。

昨晚原本站在金鐘道行人路的警員突然拔足狂奔，追着其中一名市民，並一度進入太古廣場範圍。其後身穿白衫、膊頭有「三粒花」的警員持咪聲稱，有人以鐳射光向其照射，故上前查看。

目擊在場情況的市民鍾先生表示，當時有幾個警員追示威者，但有「白衫」警員追捕期間，發現自己的手槍從槍袋跌出，於是立即煞停拾槍，整個過程不足十秒，他說：「好彩無走火。」

↓↓8月28日航空業界集會及遊行↓↓

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警方今晚表示，昨晚上約7時20分，一名警員於金鐘道處理公眾活動期間，被示威者以鐳射光線照射眼睛，該名人員上前追捕示威者時，佩槍意外由槍袋跌出，佩槍隨即被另一名警務人員拾回並交還所屬人員。

反修例以來至少四宗跌槍或子彈案

翻查資料，連串衝突以來，警員跌武器有「前科」。繼713「光復上水」遊行時有便衣警員疑跌彈匣被傳媒發現後，本月一連三日發生三宗佩槍飛脫、掉子彈事件，包括824觀塘遊行後在黃大仙衝突中，警員跌下快速上彈器連六發子彈，隨後檢起；825荃葵青遊行中，警員在荃灣沙咀道衝突中掉佩槍，拾起後舉槍向襲警示威者作出示警；以及26日深水埗衝突清場時，有警員遺失一粒子彈，警方翌日要展開地毯式搜查，最後由市民拾得交回。