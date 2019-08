【逃犯條例】國泰修訂行為守則鼓勵「篤灰」　稱保密資料免遭報復

支持反對修訂《逃犯條例》的航空業者,面臨「以言入罪」秋後算賬。國泰航空近日修訂「企業行為守則」新增「Whistleblowing」(舉報)一欄,鼓勵員工「篤灰」,對違規行為「發聲」,並強調會對報料保密,以免舉報者遭報復。

職工盟早前指約20名航空業員工,因在社交平台發表反修例的意見,或參與遊行示威,而遭解僱。在內地施壓下,國泰航空近日在其網站的「企業行為守則」亦有作修訂,新增「Whistleblowing」(舉報),指出需要建立服從的文化,鼓勵員工對身邊任何的違反守則行為「發聲」(speak up)。公司又指,將對舉報資料保密及調查,並會採取適當跟進行動,以免舉報者遭報復。

守則亦提醒員工要謹慎使用社交媒體,如Facebook、Twitter及Linkedln,須對發表的言論負責任,但不得發表涉及公司機密、有損聲譽、侵犯同事私隱(interfere with the privacy of colleagues),或暗示獲公司認同的個人言論。

港龍空勤工會主席施安娜被解僱,國泰同樣指原因無可奉告。(羅君豪攝)

國泰昨日(28日)再向員工發內部信,交代近期的每宗解僱個案,均由高層審慎檢視後的決定,並強調國泰支持一國兩制下的《基本法》,及其相關權利和自由。而更新「行為守則」部分內容,其中列明︰員工參加會使國泰名聲受損的活動,可能會引致紀律處分,包括終止聘用。