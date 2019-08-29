【跨部門記者會】羅致光、楊潤雄：關注開學出現校園欺凌

政府今（29日）舉行跨部門記者會，勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始及教育局局長楊潤雄出席，談及關注近日網上出現有關校園欺凌的說法；羅致光指，應向任何形式校園欺凌說不，他又指任何同學不應因立場不同、家長職業背景而受欺凌，呼籲向任何形式校園欺凌說不。 而楊潤雄則重申，社會矛盾紛爭需時解決，但學校應讓學生喘息及學習，呼籲曾要求欺凌學童的人士及組織懸危勒馬；他又指，目前收到數以千計的涉及反修例的投訴，包括兩位老師曾在個人社交網站發表仇警言論，教育局正在處理中。他說，相信絕大部分老師專業，不會針對與自己意見不同的學生，重申欺凌學生是絕不能接受的行為，而老師的專業操守下包括保護學生，強調學生若和平、理性表達自己意見是受法律保障，不應有秋後算帳行為，呼籲各界平和表達意見。 另外，被問及早前有少女疑被警員的布袋彈射中，致右眼受傷一事，食物及衞生局局長陳肇始則回應指，據知該少女已出院，由於涉及個人資料，故她不了解少女情況。

羅致光指，任何同學不應因立場不同、家長職業背景而受欺凌，呼籲向任何形式校園欺凌說不。（張浩維攝）

羅致光表示，新學年開始，關注網上近期出現校內欺凌的說法，社會上有不同團體發聲明關注，他認為，任何同學不應因立場不同、家長職業背景而受欺凌，呼籲向任何形式校園欺凌說不。

社署7月中已邀學校加強支援服務

羅又指，關注年青人情況，指社署7月中已邀請與學校合作的社福服務機構加強支援服務，已有18間機構在7月16日至8月31日之間，為200多間學校增加人手安排，局方亦以電郵鼓勵學校與機構合作。他指，七月初亦向青少年服務中心等建議，調配人手加強外展及支援服務，局方已作出相關撥款。

他又指，相信家庭與人際關係會受到社會情況影響，鼓勵他們多參與情緒支援活動，希望社會持不同意見的人放下成見，嘗試聆聽不同聲音。

楊潤雄呼籲曾要求欺凌學童的人士及組織懸危勒馬。（張浩維攝）

教育局局長楊潤雄則表示，不論是辦學團體、學校、教師等均應確保學生在安全、有序情況下成長，面對社會近月發生的暴力衝突，網上社交媒體出現仇恨情緒，甚至鼓吹欺凌，致學生壓力。他重申，社會應合力保護香港年輕人，強調教育局及學校會嚴肅處理欺凌問題。

楊潤雄呼籲 曾要求欺凌學童的人士及組織懸危勒馬

他重申社會矛盾紛爭需時解決，但學校應讓學生喘息及學習，呼籲曾要求欺凌學童的人士及組織懸危勒馬。他稱，若涉及同學間的欺凌，校方應重申暴力非解決分歧的方法，朋友間應互相尊重；至於若個別教職員被確認參與欺凌，校方會處理、教育局亦會跟進，包括了解涉事人員是否合適繼續教育工作。

他又說，較大機會受影響的同學，包括情緒困擾、身處或目睹暴力情況及警員子女，校方須留意。而教育局今日向全港家長發信，建議家長多關心子女在校情況及子女內心情況，若需要應通知學校協助。

楊潤雄：若校園欺凌涉及教職員 須紀律處分

楊潤雄又指，學界已明確對欺凌零容忍的立場，近日已不斷呼籲及作出提醒。他相信，開學後會有更多相關個案，學校無可避免要處理情緒問題，但現時已有已有全面的制度，故今次無需要設新的制度切實推行。楊續指，對於處理欺凌有指引，整體制度上可以應付不同個案，如果學生與學生欺凌，希望學校可以提供輔導，令到他們理解暴力不是解決問題方法；但如果是涉及教職員，絕對不接受，需要採取紀律處分，按個案嚴重性去跟進，包括是否適合繼續擔任教育工作。

至於日後應否加強法制教育，楊指，知道各界有不同聲音，局方會好小心聆聽外界對教育系統、個別科目、教師意見等，但強調教育必須要是專業領航，任何制度改變，局方希望與業界詳細討論，亦會就重大議題向公眾諮詢討論，以共同尋求好的教育方案。

楊潤雄指，若有人轉介或教育局有方法跟進被欺凌者個案，將盡力聯絡學校處理；他強調教育局並非只著重某些背景學生的欺凌情況，而包括身體情況、性格等遭欺凌的同學，重申教育局之服務及關注是包括所有學生，只是近來在網上見到有人發表欺凌言論，甚至不負責任地欺凌不同政見人士或警員子女，故表達擔心。他重申，仇恨不應在校園內發生；又認為中小學應按既定程序學習，不應罷課。

對於有建制派議員發起反罷課行動，向學校發信詢問罷課情況，又聲言會到校視察，楊潤雄指，未知悉行動，不適宜給予意見，但有信心學校與局方就罷課立場一致，教育界亦普遍反對罷課，有信心學校能盡力處理問題，呼籲不同派別人士，給予學校空間處理。

楊指，現時沒有估計罷課情況，上周已向學校發出指引，指出如何處理罷課情況，暫時學界稱指引有幫助。他續指，目前在網上所發表的不同意見有真有假，若涉及教師誠信，局方會調查及研究是否採取適當行動，但不會評論個別個案。

楊又指，當老師在校園欺凌學生，則反映專業操守問題，學校應作出嚴肅處理，並向教育局匯報，局方會再考慮該教職員是否仍然適合作從事教育工作。

楊潤雄：如學生因不同理由不上學 學校有既定程序

中學及大專學界下周發起罷課，被問到曾否與學校溝通，楊潤雄表示，現時聽到有部份學生稱會罷課，但未聽到學校會發起罷課。他指，學校校長已努力處理問題，理解學生訴求，如學生因不同理由不上學，學校有既定程序，並按校本政策處理。至於局方會否懲處罷課學生，楊指，會交由學校處理，亦指學校是以輔訓為主，因應情況作專業決定，強調學校不是罰學生，而是幫助他們理解行為有何不對。

《人民日報》昨日指教協挑唆罷課，楊指，教協已作出澄清，但是認為教協應該檢視為何有「人哋會有咁嘅感覺。」他指，今次事件中，有組織在六月時曾呼籲全港罷課，若有人懷疑教協罷課立場，教協應該應作出反思。他續指，學界普遍反對罷課，若教協想反映意見，提議他們明確反對罷課，相信可以將謠言解釋清楚。

對於有指，發起罷課是向政府施壓，楊潤雄認為，社會有問題需要整個社會解決，教育局致力希望保持學校平靜，是希望未成年青年人可免受社會爭拗影響，有喘息空間、可在安靜環境下學習，強調有關做法不等於已解決社會問題。被問到若有學生因反修例風波而被處分或踢出校，楊潤雄稱，學校可就教學及學生行為問題作專業決定，若家長認為需要可向教育局求助。

指引老師答「不知道」 楊潤雄：只為減輕老師壓力

至於早前教育局曾向學校提供《2019/20學年新推行的教育措施》及附錄中，提及「教師可能不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前的狀況。遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」，有關建議引來不少批評，楊潤雄解釋指，有關文件是因應教師處理情緒建議，考慮到老師面對社會中發展中的問題時，未必知道或掌握，以減老師給予自己的壓力；而教學上可提議與學生一起找資料及向他人請教。

陳肇始呼籲學生留意自己身心情況，有需要可向專業人士尋求協助。（張浩維攝）

陳肇始：衛生署、醫管局及非政府組織等 會提供心理支援服務

陳肇始表示，新學年開始，學生精神健康重要，近日社會事件，令學生帶來壓力及情緒變化，呼籲學生留意自己身心情況，有需要可向專業人士尋求協助。她亦相信，各醫療專業人員，會不論立場、一視同仁提供服務。

陳續指，衛生署、醫管局及非政府組織等會提供一系列心理支援服務，包括衛生署的精神健康諮詢站、學生健康服務的情緒健康小錦囊、醫管局精神科24小時服務專線。另外，香港精神科醫學院今年8月推出計劃，市民可以800元優惠上限，接受最多4次精神科醫生的診症服務；社聯就近日社會情況受創傷的人士，提供心理及精神健康治療服務等。

問及，早前有少女疑被警員的布袋彈射中，致右眼受傷一事，食物及衞生局局長陳肇始回應記者查詢時表示，據知該少女已出院，由於涉及個人資料，故她不了解少女情況。對於警方記者會中要求醫管局提供資料，陳稱，醫管局有既定程序及機制處理，暫未有最新資料可提供。

羅致光關注社會罷工影響 目前難掌握影響程度

至於各界計劃於九月二日及三日罷工，羅致光指，關注社會罷工影響，目前難以掌握影響程度，但參考八月五日社福界罷工情況，當日大部份同工是以請假而非正式罷工，故他看不到社福機構服務大受影響。

他又希望，大家持專業持態度，特別公共社福服務希望可以持續照顧有需要的人。陳肇始指，暫時難掌握醫護界罷工情況，醫管局會與員工保持溝通，理解人員會有表達意見行動，但參考上一次情況，醫護人員均以病人服務優先，希望他們繼續保持業守則。

至於近日連儂牆附近不時發生暴力事件，陳指，會密切留意，如引起嚴重環境衛生問題或接到投訴，食環署會盡快處理。

被問到有僱員、工會代表疑在發現與政見有關的言論後解僱，勞工及福利局局長羅致光表示，勞工署關注有關情況，亦會接觸涉事僱主，但暫未收到正式投訴，又指若有僱員因此被解僱，可向相關部門求助，處方可提供調解服務。至於逾20界別表明將會罷工，促政府在8.31「死線」前回應訴求，被問到政府是否計劃再作回應，羅致光認為，政府已就政府回應五大訴求。

羅致光指，不公開評論要求他辭職的要求，但歡迎有關人士直接與他對話溝通，他認為互相交流意見比公開交代合適。被問到預計失業率會否上升？他稱，飲食、零售等行業受到大衝擊，強調整體社會不利大多「打工仔」，若有需要，港府將推其他措施處理。