董事以1千人民幣　求星展職員盡快處涉秘魯客戶匯款　判囚3周

電單車配件貿易公司董事，為想銀行盡快為他處理一筆從秘魯匯來的4萬美元款項，經多番催促職員不果，主動存了1千元人民幣予該職員要求盡快處理，惟該職員拒絕受賄並向上級匯報。董事日前被廉政公署拘捕，今（29日）在九龍城法院認罪，裁判官嚴舜儀重申，賄賂屬嚴重罪行，影響香港國際金融中心的聲譽，判董事即時入獄3星期。

被告鍾小平在九龍城法院承認一項收受利益罪名。（資料圖片）

被告鍾小平，36歲，承認一項提供利益罪，指他於今年8月15日，向星展銀行一名高級營業員，提供一筆1千元人民幣的款項，以盡快處理其名下公司於星展戶口的一筆匯款。

控方案情指，被告案發時是寶來的獨資董事兼股東，該公司從事電單車配件貿易生意，在星展銀行(香港)有限公司(星展香港)有開立公司戶口。

被告多番要求盡快處理匯款

星展一名高級營業經理於今年8月9日處理一筆涉及4萬美元的匯款，該款項擬存進寶來的戶口。

被告同日內向該職員發電郵，解釋該筆款項是寶來一名秘魯客戶的匯款，要求該職員能盡快安排將款項存到寶來的戶口。被告四日後致電星展香港的客戶服務熱線，要求該銀行盡快處理該筆匯款。被告翌日再要求該高級營業經理優先處理該筆匯款，又表示會感謝對方的協助，惟該經理沒有回覆。

被告自行將1千人民幣轉賬給職員

被告一日後安排轉賬1千元人民幣予該高級營業經理，並要求對方盡快處理該筆匯款。



該高級營業經理拒絕被告提供的賄款，並向星展香港管理層匯報事件，並向廉署舉報。廉署人員本周二將在被告往星展香港一間分行時拘捕他。

被告稱情急下犯案

律師求情時指，被告已婚有大專學歷，兩名子女仍讀小學，父母有類風濕關節炎等病患，每月需付醫療約8萬元人民幣，對被告造成很大的經濟壓力。案發時被告一時情急，才犯上本案，無證據顯示銀行有任何實質損失。

嚴官判刑時重申，賄賂屬嚴重罪行，影響香港國際金融中心聲譽，考慮被告認罪及無案底，判他入獄3星期日。