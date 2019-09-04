社企「眾樂絡」設計環保太陽能無線網絡　助貧窮鄉郊居民

一眾大學畢業生成立社企「眾樂絡」，運用太陽能板及無線網絡技術為鄉郊居民提供價格相宜的共享網絡和電力，為社會服務同時亦減少環境影響。 眾樂絡原本是計劃在市區實行計劃，但因法律和技術困難被逼放棄，最後把計劃改良成「屯樂絡」。眾樂絡希望香港人能加強對環保的觸覺，亦呼籲政推廣可再生能源。

眾樂絡成員 Roger （右） 和 Kelvin（左）。（李樂天攝）

一眾大學畢業生於2018年成立社企「眾樂絡」，並參加賽馬會低碳創聚提案賽。方案運用「輕薄、可彎曲、零重金屬」的太陽能板及無線網絡技術，居民提供價格相宜的共享網絡和電力，減少鋪設線道對環境的影響、推廣可再生能源的使用和鼓勵互惠互利的精神，最終成功獲獎。

Roger （右） 和 Kelvin（左）展示太陽能無線網絡運作。（李樂天攝）

眾樂絡成員Roger和Kelvin表示，原本是計劃在市區唐樓的天台安裝太陽能板，為貧窮劏房戶提供便宜無線網絡，但因法律和技術困難而未有實行方案，部份成員相繼離隊，組織面臨倒閉。機緣巧合下，Roger在閱讀本媒體報道時發現有很多偏遠郊區的村寮屋未能受惠於光纖網絡，因此把計劃改良並草擬以屯門區為發展為本的「屯樂絡」計劃。

計劃使用最新太陽能板，輕薄、可彎曲、零重金屬。 （李樂天攝）

「屯樂絡」計劃獲仁愛堂青年夢工匠計劃通過，獲發5萬元起動金、24小時共享空間使用權等，更獲屯門區議會支持，亦與數碼通合作，以低價為屯門貧窮寮村屋居民安裝太陽能共享網絡，現時有大概100人受惠。

計劃使中輕便的太陽能板發電，再駁上路由器，一機可為3至4戶共60個設備提供高速網絡（近50mbps）。Roger透露太陽能板和路由器8號風球過後仍完好無缺，3日無太陽都能繼續使用，非常頑強。

一機可為3至4戶共60個設備提供高速網絡。 （李樂天攝）

眾樂絡希望未來能繼續幫助窮人打好基礎，在不遠將來申請政府社創基金，然後用基金改良太陽能板和無線網絡技術，令計劃更實惠，幫助更多窮人。

但Roger亦感嘆歐盟現時的再生能源比例為17.5%，並已定標2030年比例需時升至32%，反觀香港現時的比例低於1%，更未有定標，希望政府醒覺，逐漸追上國際標準。Kelvin亦表示市民應多關注環保問題。