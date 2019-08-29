【HPV疫苗】14人獲法庭頒令要求環亞退款　退款逾9.5萬元

捲入子宮頸癌九價疫苗（HPV疫苗）水貨針疑雲的環亞體檢集團，早前宣布結業。至少21名未打針的苦主入入稟小額錢債審裁處，要求環亞體檢集團全面退款。今日（29日）共有14宗個案成功獲法庭頒令可向環亞體檢集團追討賠償，打針費用連同訟費合共逾9.5萬元。

申索人吳園園 （左）對衞生署至今仍未交待環亞的疫苗是否假貨感到失望。（麥凱茵攝 ）

早前疑涉及子宮頸癌九價疫苗水貨針的環亞體檢集團，於6月突然宣布清盤結業。不少接過中介來港打針的內地客投訴無門，於是到小額錢債審裁處追討賠償，至今有21名苦主申索6,900元至8,360元不等。

小額錢債審裁處今日處理15宗個案，14個案均獲得賠償打針的費用及訟費，合共逾9.5萬元，另一名申索人林思捷缺席聆訊被法庭撤銷申請。14名成功申索人分別是吳園園，謝娟蘭，劉小娥，謝美善，謝慧蘭，宋美蓮，雍意美，朱莉莉，黃艷輝，張冬梅，範惠，王俐孌，黃欣璇，駱璐。

環亞體檢未有派人到場，臻達商業顧問有限公司則有代表上庭，但申索人向法庭撤銷對臻達商業顧問有限公司的申索。代表張先生表示：「每宗個案其實與我們無關」，並沒有回答其他提問。

由於今日處理的個案眾多，法庭用了逾2小時核對申索人的文件，在庭上亦一度對申索人所要求的薪金賠償等作爭論。

環亞於6月突宣布結業，有苦主上門申索不果。（資料圖片／鄧穎韜攝）

另外，雖然法庭今日處理了15宗個案，但僅有5人由內地到港出庭並作其他申索人的代表，其中申索人吴园园透露：「有部分看了新聞感覺香港有點亂，所以就不來了。」惟得到法庭領令後仍有其他的法律行動需要跟進，吴园园指自己會再來港處理。

對於衞生署曾向她們表示在7月上旬會有疫苗報告，吴园园則指至今無收過任何消息，對此感到非常失望。