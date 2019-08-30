【岑子杰遇襲】岑子杰：友人仍有瘀傷　無必要以襲撃為遊行做勢

民陣召集人岑子杰及其友人周四（29日）於佐敦德興街的餐廳內被人以鐵通及疉球棒襲撃，岑的友人受傷送院。岑子杰今日（30日）接受商台節目「在晴朗的一天出發」訪問，稱現時其受傷的友人手臂仍有瘀傷，但無骨裂或碎骨。他稱當時曾有市民提醒他餐廳外有穿著灰衣的可疑男子出現，正當他準備離開隨即發生襲擊事件；他又稱無必要以襲撃事件為明日（31日）遊行做勢。

岑子杰(左2)在警署落口供後會見傳媒。(勞敏儀攝)

民陣召集人岑子杰接受商台節目訪問，稱事發前未有發現被可疑人士跟蹤，但住所附件貼有他的資料街招。他稱被襲時正於餐廳內用膳，有市民入內向他表示餐廳外有穿著灰衣的可疑男子，呼籲他盡快離去。當他打算離開時，便有兩名男子闖入，先打爛離他約兩米距離的檯，再衝上前施襲。

被質疑做勢 岑：無必要

對於被質疑襲擊事件為周六遊行做勢，他稱現時特首林鄭月娥民意低迷，相信無需要做勢仍有大批市民願意上街；加上現時仍就遊行進行上訴，連能否順利舉行還是未知數。

民陣於周六（31日）發起的遊行早前被警方拒絕發出不反對通知書，今日將就此作上訴。他稱根據過往經驗上訴委員會的決定偏向與警方一致，一但上訴失敗，會以保障參與者為目標，不會舉行任何非法的集會遊行，並會繼續申請直到成功為止。他又稱，過往曾就遊行路線諮詢警方意見，但對方未曾透露過意願，他希望可透過改路線或改為集會等方法，以獲得警方批准。