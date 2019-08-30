民建聯調查指過半市民不滿港鐵服務　柯創盛：對封站表示理解

民建聯今日（30日）公佈調查，發現近5成九龍東乘客不滿港鐵服務，建議港鐵增加班次，加重罰則，增設配套，並盡快落實九龍東支線和單軌鐵路。 惟對於近日港鐵對遊行沿線的車站封站，該黨議員柯創盛卻表示理解。

民建聯公佈調查，發現近5成九龍東乘客不滿港鐵服務。（李樂天攝）

民建聯今日（30日）公佈港鐵九龍東服務問卷調查，發現有54%市民不滿港鐵服務，要求改善列車班次、行車安全及設施配套等問題。

民建聯於今年5月17至31訪問了792個乘客，其中有6成半認為列車班次需要改善，亦有6成同意加重港鐵事故罰款機制，有近半受訪者認為港鐵設施配套和行車安全需要改善。

柯創盛分析，港鐵作為九龍東居民的主要交通工具，如果有任何延誤便會對市民做成莫大影響，因此港鐵必須增加班次應付流量，完善事故罰款機制，如服務水平於與管理層薪酬掛鉤等。陳恒鑌補充，觀塘綫如出現間竭性通車亦應受罰。

民建聯亦倡議增加硬件配套，例如擴建車站月台，擴闊通道，站內加設醫療站、哺乳室、育嬰室等，回應市民的要求。

柯亦呼籲政府盡快落實啟德單軌鐵路以及寶琳站至鑽石山站支線，疏導人流，預備沙中線通車以及九龍東的商貿發展。

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對於近日港鐵封站的情形，柯認為港鐵有責任保護市民和示威者的安全，因此對港鐵的做法表示理解，但如非緊急不會接受港鐵在不通知市民的情況下封閉車站。

被問到近日事件會否影響市民對港鐵的取態，陳認為市民在不同時間會有不同要求。