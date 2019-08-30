【逃犯條例】多個辦學團體不支持罷課　天主教區不建議罰參與師生

反修例風波持續，開學在即，雖然教協曾強調中學生罷課並不合適、教聯亦表明反對罷課，但中學及大學學界正籌備於下周開學日發起罷課。 《香港01》向本港多間辦學團體查詢其對罷課的取態及應對方案。據教育局網頁資料，本港現時約有472間本地中學，暫時回覆的辦學團體屬校合共約有99間，當中包括天主教香港教區、香港聖公會、保良局、仁濟醫院及東華三院。 其中天主教香港教區及聖公會均表示不鼓勵罷課；保良局及東華三院則表示不支持罷課；仁濟醫院則批評罷課是犧牲學生利益以表政治取向，絕不認同罷課。多個辦團中，只有天主教香港教區指，不建議懲處罷課師生。

政府提出修訂《逃犯條例》引發連場示威，一班中學生上周四（22日）下午於中環愛丁堡廣場舉行集會，呼籲學界響應於9月罷課，要求政府撤回《逃犯條例》修訂方案。（資料圖片）

政府修訂《逃犯條例》激發示威浪潮，中學及大學學界均正籌備於下周開學日發起罷課，其中10間大專院校學生會計劃9月2日發起為期兩周的「罷課不罷學」活動，並計劃在中文大學百萬大道集會。

天主教香港教區：不鼓勵學生罷課 但不建議懲處罷課師生

屬下有27間中學的天主教香港教區表示，據網上流傳資訊，少數屬下中學將響應罷課，但強調行動與屬校完全無關。而辦團與各屬校就罷課交流後達共識，不論是辦團或屬校，均表明不鼓勵學生罷課，因未成年中小學生心智未足夠成熟可作出重大決定、承擔相關責任及後果，故不贊成他們參與政治活動或社會行動。

但教區明言，辦學團體及各屬下學校並不建議懲處罷課的師生。若有教師罷課或罷教，將由屬校按校本原則處理，惟有關教師須清楚和自願承擔所作決定和行為的法律後果，並不應將個人看法和選擇強加於學校社群、同儕或學生。

據了解，天主教香港教區屬校會盡量與擬罷課學生對話，疏導並鼓勵學生放棄罷課，把握時間裝備自己，「以情以理輔導他們切勿輕言罷課。」並呼籲教師遵照專業道德和操守緊守崗位，適時指導和照顧學生需要。

而天主教香港教區轄下的香港明愛表示，處理罷課行動時會參考教區指引及教育局建議，重申明愛一向以照顧學生福祉為首要考慮，強調學校保持政治中立、同事需緊守工作崗位，但尊重同事的選擇權，若老師需請假，必須按學校既定的程序；若有學生罷課，學校會與家長緊密溝通，在校內作相應安排，適切照顧學生。

香港聖公會：罷課並非合宜表達訴求方式 不應鼓勵

屬下約有32間中學的香港聖公會表示，明白、理解及尊重不同人士對各種社會議題有不同立場和聲音，但反對任何形式的暴力，亦認為「罷課並不是一個合宜表達訴求的方式，故不應鼓勵。」聖公會指，網上流傳的罷課名單未見其屬校，又認為校園應建立穩定和安全的學習環境，讓學生有正常健康的校園生活，體現和平、理性、尊重、包容、互信和溝通，在聆聽而不對抗的學習態度下開放、兼聽對話。

保良局：不支持罷課 但尊重校本管理、無計劃收集罷課名單

屬下約有16間中學的保良局回覆時強調，重視學生學習及保持學校正常運作，並不支持罷課，但尊重校本管理，無計劃收集罷課學生名單；又透露辦學團體成員及校長們已就開學安排、校園安全及輔導工作等召開會議，期望能讓老師和同學們盡快融入校園生活。保良局屬校將按一貫機制及校情處理可能發生的狀況，保良局會繼續與屬校保持緊密溝通、提供所需支援。

東華三院： 罷課妨礙常規學習、不支持罷課

屬下有18間中學的東華三院則認為，罷課難免會妨礙學生自身或他人的常規學習，亦影響學校教育工作的進行，故不支持罷課。至於若有師生請假或缺席，屬校將按教育局指引及學校既有機制處理。

仁濟醫院：絕不認同罷課

屬下有6間中學的仁濟醫院董事局回覆時直言，「絕不認同以罷課這種犧牲學生利益的手段以表達自己政治取向的行為」，認為會干擾學校正常運作和剝奪學生的正常學習，強調仁濟醫院各院屬校從未參加或準備參加罷課，由於目前尚未開課，未有收到任何有關學生罷課的消息。

仁濟醫院亦表示，未有任何教職員或學生在反修例風波中被捕，重申不論課室內外，師生均不可作出任何違法行為，也不應因立場不同、政見不合，或家人職業、背景等而作出仇視和暴力行為，包括欺凌或歧視。