【黃之鋒被捕】與周庭同獲准保釋　須守宵禁令

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭因涉6.21包圍警察總部，今早（30日）突遭O記在街頭及寓所拘捕，隨即於下午被押至東區裁判法院提堂。據控罪書，眾志主席林朗彥亦一同被控。3人各被指干犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪。控罪書所見，林朗彥亦在被告之列，惟未有在庭上出現。控方即透露林之前並未有任何擔保，亦未知將會被控，前日離開了香港。 主任裁判官錢禮將案件押後至11月8日再訊，以待控方調查，包括檢視錄影。黃及周獲准以1萬元現金保釋，並須守宵禁令。法庭亦允許兩人往外地出席早已安排的演講、會議等。

黃之鋒及周庭今早分別被捕並即日被押送到東區法院提堂。（羅君豪攝）

3名被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲），黃被控3罪，周被控2罪，林被控1罪。

3人共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑夏愨道在場人士參與未經批准集結。黃另被控一項「組織未經批准集結」罪，指他於同日在灣仔警察總部正門外組織未經批准集會。他與周同被控一項「明知而參與未經批准集結」罪，指他們在同日於警總外參與未經批准集會。

林朗彥前日離港或不知被控

黃之鋒及周庭早上被捕後，押解二人的警車，約於下午3時半左右才由灣仔警察總部駛出，並約在十分鐘後到達東區法院，當時法庭除傳媒外，並未見很多旁聽人士。之後眾被告的支持者陸續到達，至法庭至下午4時許正式開庭處理時，1號法庭已乎坐無虛席。

黃及周被押到犯人欄，兩人神情輕鬆，周不時展現笑容。控方指林朗彥前日於機場離港，裁判官表示林既沒違反保釋，又不知被控，控方應尊重被告。

案件編號：ESCC2031/2019