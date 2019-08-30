【逃犯條例】7月旅客人數下跌4.8%　澳紐台灣客跌幅高於內地客

過去兩個多月以來，本港市民因反《逃犯條例》而引發多次示威及警民衝突，有指整個暑假檔期的訪港旅客數字受到影響。旅發局於今日（30日）發表7月訪港旅客人次，為519.7萬人次，按年下跌4.8%。其中內地訪港旅客人數下跌5.5%，為416.1萬人次。人數下跌最多的，為澳、紐地區，旅客人數下跌13.3%，其次為台灣地區，下跌11.8%。

連場機場集會最終造成運作癱瘓兩日，被指嚴重影響外國旅客來港信心。（資料圖片）

▼813機場集會衝突▼

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政府擬修訂《逃犯條例》引發本港多區出現連串示威，事件發酵至今，警民關係轉得緊外外，7月份及8月份曾有示威者到機場集會，機管局因安全為由曾暫停運作一日，翌日亦曾停止登機櫃位運作，又有示威者攔截乘客進入禁區，運作癱瘓兩日。有旅遊業界人士曾斥責示威影響本港經濟，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

香港旅遊發展局今日（30日）公布今年7月份的訪港旅客數字，錄得519.7萬人次，較去年的546.1萬人次相比，按年下跌4.8%。內地訪港旅客有416.1萬人次；人數下跌最多的，為澳、紐地區，旅客人數下跌13.3%，其次為台灣地區，下跌11.8%。