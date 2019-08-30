【逃犯條例】中大發簡體字指引：多角度了解社運背景　勿擅毀圖文

由逃犯條例修訂引發的風波至今仍未平息，新學期將至，香港中文大學學生事務處向非本地生發簡體字指引，鼓勵學生多角度了解社會運動的背景，提醒學生在中大校園和香港公共區域，「切勿擅自撕毀、遮蔽別人張貼的文字或圖片」，又指所有人均有權利在指定區域表達己見。 與此同時，中學及大專學界發起罷課，香港大學及浸會大學分別向學生發電郵稱將如期於9月3日開學，提醒參與罷課的學生應注意缺席可能引致的後果，以及促學生尊重其他如常上課同學的權利。

中大校園內有同學自設連儂牆供表達意見。（資料圖片／FB專頁CUHK Secrets圖片）

香港中文大學學生事務處就香港目前社會形勢向非本地生發指引，指引以簡體字寫成，首先點出中大使命為「結合傳統與現代，融會中國與西方」，校方鼓勵所有人尊重包容、求同存異，而大學亦有既定政策保障同學自由表達意見的權利。

若張貼物件有違規 應交由校方處理

中大鼓勵同學多角度了解社運的背景，並保持理性與批判思維處理所接收的訊息。指引提醒，在中大校園和香港公共區域，「切勿擅自撕毀、遮蔽別人張貼的文字或圖片」，又指所有同學均有權利在指定區域表達己見。若有張貼的圖文違規，或侵犯個人私隱，應向學生事務處或書院投訴，由校方處理。

指引又提醒同學，應避免逗留在高危的地方，若有意參與相關活動，應守法並將自身安全放在首位。

港大提醒同學應尊重他人上課的權利。（資料圖片）

中學及大專學界發起罷課，香港大學首席副校長王于漸及浸會大學副校長周偉立亦有發電郵關注罷課一事，兩校均表示會如期開學，並提醒參與罷課的學生應注意可能引致的後果，包括影響學習進度；電郵亦表示尊重學生表達意見的權利，但學生亦應同時尊重其他人上學的權利，若有教員或學生想請假，應按正常程序申請。

港大：若有師生需請假 應按正常程序申請

王于漸在電郵中提及，港大師生的安危永遠是校方的首要考量，而各人亦有責任勿令自己或他人陷於危險中。他稱若有人因公眾安全而難以上課，教職員應考慮調整課堂進度，校方將密切留意事態發展，確保能為學生提供正常的教學。

浸大將如期開學，會增加課堂彈性協助無法上課的學生。（資料圖片）

浸大：如期9月3日開學

周偉立亦在電郵中提醒學生尊重各人上課的權利，他建議講師可為無法上課的學生提供筆記、短片攝錄等課堂補充資料，或者安排補課，但他提醒學生應留意未必全部課堂均能安排補課。若有課堂受影響，校方會適時公布。