【黃之鋒被捕】黃指大檢控衝831遊行而來　周庭曾被要求脫褲

香港眾志多名成員包括黃之鋒、周庭及林朗彥今(30日)就涉嫌參與621包圍警察總部事件被捕，其中黃與周更於今早被捕後，下午即被押到法庭提堂，兩人獲准保釋離開法庭時，認為這次大規模檢控是衝著831遊行而來，以製造白色恐怖，阻嚇香港人參與活動。但兩人均指，被捕後未有受到不禮貌對待，周庭則透露她被落案起訴後，曾被女警要求脫面褲搜身。

周庭稱被捕後沒有受到不禮貌對待，但被落案起訴後，曾被女警要求脫面褲搜身。(羅君豪攝)

黃之鋒及周庭在庭外表示，北京及香港政府正作更大規模的檢控，而這明顯是衝著明日的831遊行而來。他們指政權製造白色恐怖，嚇阻香港人參加反送中及民主活動，但重申香港人會堅持5大訴求。

黃指拘捕警員未出示委任證

黃之鋒又特意提到，今早7時多在屋苑前往地鐵站途中，有男子指他涉及非法集結等罪。他稱部份人士並沒出示警察委員證，又將他帶上7人車，而非警車，令他懷疑對方身份，以及會否送往警署以外的地方。

周曾被女警要求脫面褲

周庭指，她首次搜身時被女警檢查褲袋等，而正式遭起訴後則被另一女警在房內要求脫下面褲。她稱自己未有受到不禮貌對待，但不應為此慶幸，因有很多被捕者受到不公對待，甚至性騷擾。

對林的先檢控後拘捕做法難理解

黃之鋒又形容保釋條件嚴苛，指控罪中的案發時間均在晚上11時之前，宵禁令有礙他以議員助理身份處理屋苑事務、擺街站等。被問及林朗彥之事，他指對方往台大參與學生會活動，難以理解控方「先檢控，後拘捕」的做法。