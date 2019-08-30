港註冊公司涉助伊朗採購武器遭美國制裁　科技園公司澄清非租戶

一間香港註冊公司因涉及協助伊朗採購大殺傷力武器，而遭美國財政部外國資產控制室（OFAC）制裁。香港科技園今日（30日）發表聲明，澄清被制裁的「綠色工業（香港）有限公司」，並非科學園租戶。

香港科學園公司發聲明澄清被制裁公司非科學園住戶。（科學園網上截圖）

美國指為伊朗提供美國武器技術和零件

美國財政部於本周三（28日）公布將制裁兩間外國公司，其中「綠色工業（香港）有限公司」（Green Industries (Hong Kong) Limited）的註冊地點為香港。該公司由Hamed Dehghan控制，他亦是Gostar Boshra LLC (PKGB) 行政總裁兼主席。美國財政部及聯邦調查局（FBI）資料顯示，Gostar Boshra LLC (PKGB)自2017年起就為伊朗政府和伊斯蘭革命衛隊提供價值千萬美元的美國武器技術和零件。

在制裁名單上，香港科學園科技大道東18號綠景樓2樓是該公司在香港的註冊地點之一，除此之外，亦包括其他兩個地址，包括觀塘鴻圖道60號鴻圖工廠大廈8樓A10室及灣仔盧押道18號海德中心16樓D單位。香港科學園公司今日發聲明澄清，該公司並非科學園的租戶，上址亦非由「綠色工業（香港）有限公司」租用。

被列入制裁名單後，該公司或個人在美國司法管轄權內的任何財產將被凍結，且禁止美國個人和公司與其有業務來往。