【8.31遊行．交通消息】上環站5個出入口關閉　港鐵未封該站

反修訂《逃犯條例》風波未平，民陣原訂今日（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由下午2時半在中環遮打花園集合，並在下午3時起步至中聯辦。惟遭警方反對，民陣召集人岑子杰終宣布取消遊行。 港鐵宣布，因應今日下午可能有公眾活動進行，今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站；至於上環站則有5個出入口，包括A1、C、E2、E4及E5暫時關閉，直至另行通知；而電車服務介乎屈地街電車廠及天樂里之間來回線暫停。 截至下午3時45分，有14條巴士路線須暫停；近70條巴士路線須改道行駛。

【15:46】運輸署宣布，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：



-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東(往金鐘道方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-金鐘道(西行方向)

-怡和街(西行方向)

-德輔道中與畢打街交界處



【15:45】新巴城巴宣布，13條路線暫停服務，包括12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40M, H1, H2, X15, W1。另有60多條路線須行道行駛，包括1, 2, 2A, 2X, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 11, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 113, 115, 182, 260, 307, 592, 671, 681, 690, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。【15:33】港鐵宣布，由於上環站附近有公眾活動，為保障乘客及員工安全，上環站A1、C、E2、E4及E5出入口現已暫時關閉，直至另行通知。乘客可使用其他出入口進出上環站。

大批參與集會的人士走出聖約翰座堂對出的馬路。（李澤彤攝）

-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東往金鐘道方向

以下路線暫停服務

641

以下路線改路行走

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場之間各站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站



103

改為循環線運作

港島方向：不停香港公園至蒲飛路之間各站

九龍方向：不停蒲飛路至聖約翰座堂之間各站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

109

港島方向：不停跑馬地馬場至高等法院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停太古廣場三座至聖若瑟小學之間各站

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市之間各站

113

港島方向：不停跑馬地馬場至中銀大廈之間各站及不停水街站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，及不停太古廣場三座至聖若瑟小學之間各站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站

601

改以大會堂為終點站

港島方向：不停海富中心至金鐘（東）之間各站，臨時巴士站設於大會堂

九龍方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

680

改以大會堂為終點站

港島方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

九龍方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

681

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站

904

港島方向：不停山道至山市街之間各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街之間各站

905

港島方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，臨時巴士站設於山道

九龍方向：不停水街站

其餘港島區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【15:07】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務須臨時調整：



港島巴士路線：

1,4,5B,5X,6,6X,7,10,11,18P,18X,23,25A,26,37A,37B,40,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,260,592,780,789

港島小巴路線：

1,1A,2,3,12



過海巴士路線：

101,103,104,113,182,671,681,690,904,905,914,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：12,12A,12M,13,15C,40M,X15

港島小巴路線：4A,4B,10,31,55,56

【14:55】新巴城巴宣布，8條路線暫停服務，包括12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 40M, X15。



而50多條路線須改道行駛，包括1, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 10, 11, 18P, 18X, 25A, 26, 37A, 37B, 40, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 113, 182, 260, 592, 671, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。



【14:40】新巴城巴公司宣布，因應道路情況，3條路線暫停服務，包括13、15C、X15；另有50多條路線須改道行駛，包括1, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 10, 11, 12, 12A, 12M, 18P, 18X, 23, 25A, 26, 37A, 37B, 40, 40M, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 113, 182, 260, 592, 671, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。

+ 5 + 4 + 3

約下午1時45分，港鐵西營盤站經已落閘關閉。（李恩慈攝）

【14:20】新巴城巴宣布，有1條路線X15暫停服務；有23條路線包括1, 4, 5B, 7, 10, 12A, 12M, 18P, 18X, 37B, 71, 75, 90, 91, 101, 104, 113, 905, 970, 970X, 971, 973, A10須改道行駛。

【14:00】新巴城巴宣布，共21條路線包括1, 4, 5B, 7, 10, 18P, 18X, 37B, 71, 75, 90, 91, 101, 104, 113, 905, 970, 970X, 971, 973, A10須改道行駛。

【13:55】運輸署宣布，因道路狀況，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

【13:41】港鐵西營盤站內職員表示，最後一班列車經已開出，惟港鐵正考慮會否加開特別列車，以便接載乘客；有多名職員正前往西營盤站B出口方向，張貼關站告示。

【13:40】九巴宣布，因應港島區最新交通佾況，以下路線將有特別改路安排：



101 / 104

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

113

港島方向：不停水街站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

904

港島方向：不停山道至山市街之間各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街之間各站

905

港島方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，臨時巴士站設於山道

九龍方向：不停水街站

【13:30】記者於現場所見，港鐵西營盤站所有商舖經已落閘，且站內不時有廣播，通知乘客該站即將關閉。部分職員於車站出入口駐守準備關閘工作，同時亦有職員在車站大堂協助乘客趕搭最後一班列車。

+ 2

【13:00】新巴城巴宣布，有18條路線包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、973、A10須改道行駛。



【12:45】新巴城巴宣布，因應道路情況，有17條路線，包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、A10須改道行駛。

+ 12 + 11 + 10

【12:40】運輸署最新宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：



下列巴士路線縮短路線 / 改道：

港島路線：

東行方向： 4、18P、91



過海路線：

東行方向：101、104

來回方向：113、905

南行方向：970、970X

西行方向：971



機場路線：

來回方向： A12

【11:25】運輸署宣布，因道路狀況，以下於香港島路線暫時阻塞／封閉：



-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(來回方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

而受影響巴士路行須改道行駛。

+ 22 + 21 + 20

【11:18】運輸署宣布，受道路狀況影響，介乎山道及港澳碼頭來回線電車服務暫停。警方將視乎現場路面、實際交通及人群情況，或會實施及調整封路、交通管制、改道、更改及暫停公共運輸服務。



【11:00】運輸署宣布，因應港島區公眾活動，現時西區海底隧道往港島方向，石塘咀出口要暫時封閉。

港鐵宣布，經風險評估及與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停該站。（資料圖片）

【10:02】港鐵今早10時許宣布，經風險評估並與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午一時半起，關閉港島線西營盤站、列車亦不停該站，直至另行通知。

港鐵又提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，倘發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，嚴重影響乘客及員工安全，來往個別車站列車服務亦有可能即時停止，且車站或在短時間通知或未能作事先通知情況下關閉。屆時將透過不同渠道例如港鐵網頁、車站及列車廣播等通知乘客。