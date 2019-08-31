【8.31遊行．交通消息】觀塘、荃灣、將軍澳、港島及南港島線暫停

反修訂《逃犯條例》風波未平，民陣原訂今日（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由下午2時半在中環遮打花園集合，並在下午3時起步至中聯辦。惟遭警方反對，民陣召集人岑子杰終宣布取消遊行。 港鐵宣布，因應今日下午可能有公眾活動進行，故下午1時半起關閉港島線西營盤站，列車亦不停該站；上環站則有5個出入口，包括A1、C、E2、E4及E5暫時關閉，直至另行通知；至於灣仔站因一道月台幕門被破壞致玻璃碎裂，列車服務現時須以慢速駛經該路段。到晚上8時半，港鐵更宣布港島線及荃灣線金鐘站「飛站」，南港島線以海洋公園站為終點站，將有免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站。 在午夜前，港鐵先後公布觀塘線、荃灣線、將軍澳線、港島線及南港島線全部暫停服務。

觀塘線和荃灣線全線服務暫停。（梁祖饒攝）

【23:48】港鐵再公布，鑑於觀塘線及荃灣線有多個車站受破壞及滋擾，為安全起見，港島線、南港島線及將軍澳線列車服務暫停。

【23:14】港鐵公布，因應觀塘線和荃灣線沿線多區的突發情況，多個車站更受到不同程度的破壞，觀塘線和荃灣線列車服務現時暫停。港鐵解釋，因為站內發生乘客衝突，對其他乘客和員工的安全帶來威脅，車站啓動了疏散程序。

【23:00】港鐵公布，因太子站內的突發情況，車站正在進行疏散，荃灣線來回方向列車現時不停太子站；觀塘線列車只維持調景嶺站至石硤尾站，八分鐘一班車。

旺角站車務控制室玻璃窗被打爛。（港鐵提供圖片）

荃灣線及觀塘線突然不停旺角站。（麥凱茵攝）

【22:55】港鐵表示，旺角站控制室一度被示威人士破壞，玻璃窗亦被打爛，站員為安全起見，被迫退至另一房間，必須報警求助。

【22:42】警方進入旺角站，港鐵宣布荃灣線及觀塘線不停旺角站。

【22:11】港鐵公布，因應灣仔站外的突發情況，灣仔站暫時關閉。港島線來回方向列車現時不停灣仔站、金鐘站、西營盤站，直至另行通知。

【21:57】港鐵公布，因應佐敦站外的突發情況，荃灣線來回方向列車現時不停佐敦站。

【21:54】新巴城巴公布，因應道路情況，60多條路線暫停服務，50多條路線需改道行駛。

+ 5 + 4 + 3

【21:42】運輸署公布，介乎梳士巴利道及佐敦道的一段彌敦道來回方向

【21:30】港鐵指因應天后至西營盤一帶的情況，該區的港鐵站或會隨時關閉而未能預早通知。基於安全考慮，建議乘客盡量避免前往該區。

上環站，中環站，灣仔站及香港站部分出入口暫時關閉。

【21:04】九巴宣布，因應港島區最新交通情況，除118及171外，所有過海隧道路線暫停服務。

軍裝警員在高鐵西九龍站內巡邏。（李恩慈攝）

【20:30】港鐵公布，因應金鐘站外的突發情況及港島區有公眾活動進行，為審慎起見，港島線，荃灣線及南港島線列車服務已作出調整，以保障乘客及員工的安全，詳情如下：

• 西營盤站及金鐘站暫時關閉，港島線來回方向列車不停西營盤站及金鐘站

• 荃灣線來回方向列車不停金鐘站

• 南港島線以海洋公園站為終點站，港鐵公司現正安排免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站

• 上環站部分出入口暫時關閉

港島線銅鑼灣往灣仔站方向列車現時需要慢駛。

【20:17】運輸署表示，因道路狀況，以下於香港島的路段暫時阻塞/封閉：

-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-下亞厘畢道

-皇后大道東(往金鐘道方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-怡和街(來回方向)

-東區走廊往維園道

【20:13】高鐵西九龍站內警員回應指，因今日的港島區遊行場面混亂，警方擔心示威者由港島區撤至九龍區後，示威活動會波及高鐵站，因此關閉部分出入口，避免破壞情況發生。警員強調現時高鐵站情況平靜，毋須太擔心，稍後或有警車從油麻地警署駛到高鐵站附近戒備。

激進示威者在軒尼詩道以雜物縱火。（羅國輝攝）

【19:48】港鐵公布，因應金鐘、灣仔一帶有突發情況，金鐘站A、B出入口暫時關閉，乘客可使用其他出入口進出車站。

港鐵亦預計港島線個別車站可能會較繁忙，或會因應實際情況實施客流管理措施，或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。

【19:15】港鐵稱因應警方要求，高鐵香港西九龍站地面層的B，D，F，G，H，J出入口及天空走廊暫時關閉，高速鐵路服務維持正常。提醒乘客如前往乘搭高速鐵路，需經柯士甸站或圓方，並於香港西九龍站 A, K, M, N 入口進站。

831遊行示威衝突，於下午近六時，警方再度出動水炮車，並首次發射顏色水。（賴啟燊攝）

+ 10 + 9 + 8

+ 10 + 9 + 8

【18:50】新巴城巴宣布，52 條路線暫停服務，包括1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 40M, 63, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 601P, 619, 641, 680X, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，60多條路線須改道行駛，包括4, 6, 6A, 6X, 7, 15, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 182, 307, 592, 601, 671, 680, 904, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

【18:40】新巴城巴宣布，因應道路情況，52條路線暫停服務，包括1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 40M, 63, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 601P, 619, 641, 680X, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，60多條路線須改道行駛，包括4, 6, 6A, 6X, 7, 15, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 182, 307, 592, 601, 671, 680, 904, 930, 930X。

【18:27】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：

下列巴士/小巴路線縮短路線/改道：

港島巴士路線：

4,6,6A,6X,7,15,30X,37A,37B,38,40,42,70,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,99,592,780,788



港島小巴路線：

1,1A,2,3,8X,12,22,22S,24A,24M,25,40,40X,69X



過海巴士路線：

101,104,107,108,109,111,113,115,117,170,182,307,601,603,619,671,673,680,681,681P,690,904,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：

1,2,2A,2X,5B,5X,8,8P,8H,10,11,12,12A,12M,13,15C,18P,18X,23,25,25A,26,40M,63,260,590,720,722,789,X15



港島小巴路線：

4A,4B,4C,5,10,31,54,55,56



過海巴士路線：

102,103,106,110,112,116,118,373,601P,641,680X,905,914,934,936,948,961,967,H1,H2,W1



電車服務：

介乎屈地街電車廠至天樂里之間來回線的電車服務暫停。

【18:02】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：



下列巴士/小巴路線縮短路線/改道：

港島巴士路線：

2A,2X,4,6,6A,6X,7,8,8P,15,30X,37A,37B,38,40,42,70,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,99,592,780,788



港島小巴路線：

1,1A,2,3,8X,12,22,22S,24A,24M,25,40,40X,69X



過海巴士路線：

101,104,107,109,111,113,115,117,182,307,601,619,671,680,681,681P,690,904,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：

1,2,5B,5X,8H,10,11,12,12A,12M,13,15C,18P,18X,23,25,25A,26,40M,63,260,590,720,722,789,X15



港島小巴路線：

4A,4B,4C,5,10,31,54,55,56



過海巴士路線：

102,103,106,110,112,116,118,373,601P,641,680X,905,914,934,936,948,967,H1,H2,W1



電車服務：

介乎屈地街電車廠至天樂里之間來回線的電車服務暫停。



【17:55】新巴城巴宣布，47條路線暫停，包括1, 2, 2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 40M, 63, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 118, 260, 590, 601P, 641, 680X, 720, 722, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。



另外，60多條路線須改道行駛，包括4, 6, 6A, 6X, 7, 15, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 681P, 690, 780, 788, 904, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

【17:55】運輸署宣布，因應道路狀況，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：

-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道灣仔北出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東(往金鐘道方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-金鐘道(西行方向)

-怡和街(來回方向)

-德輔道中與畢打街交界處

-干諾道中(來回方向)

-夏慤道(來回方向)

-告士打道(來回方向)

-東區走廊往維園道

+ 3 + 2

灣仔站二號月台一道月台幕門被惡意破壞。（港鐵提供）

【17:24】港鐵表示，灣仔站2號月台於下午4時55分左右，一道月台幕門被惡意破壞，遭人用金屬硬物（懷疑為街外欄桿）撞毀，然後將雜物拋入路軌範圍內，港島線往堅尼地城站方向列車服務一度暫停，港鐵人員於5時05分完成路軌範圍的清理工作。但由於該幕門仍有待修理，基於安全考慮，列車服務現時需以慢速駛經該路段，同時加派職員在月台協助乘客。



港鐵表示，對於此等不負責任、有可能嚴重影響列車安全運作的惡意行為，予以強烈譴責。同時又指，經已就事件報警，警方亦已到場調查，港鐵將嚴肅處理。

玻璃碎散落路軌上。（港鐵提供）

+ 5 + 4 + 3

【17:15】新巴城巴宣布，因應道路情況，43條線暫停服務，包括1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 40M, 102, 103, 106, 110, 112, 116, 117, 118, 260, 590, 601P, 641, 680X, 720, 722, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，有60條路線須改道行駛，包括2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 15, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 113, 115, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 681P, 690, 780, 788, 904, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

831遊行示威衝突，於下午四時，有示威者佔據中環一帶馬路。（盧翊銘攝）

【17:04】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務須臨時調整：

下列巴士/小巴路線縮短路線/改道：

港島巴士路線：

2A,2X,4,6,6X,7,8,8P,15,25A,37A,37B,38,40,42,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,592,780,788

港島小巴路線：

1,1A,2,3,8X,12,22,22S,24A,24M,25,40,40X,69X

過海巴士路線：

101,104,109,111,113,115,117,182,307,601,619,671,680,681,690,904,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973

機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A

下列巴士/小巴路線暫停服務：



港島巴士路線：

1,2,5B,5X,8H,10,11,12,12A,12M,13,15C,18P,18X,23,25,26,40M,260,590,720,722,789,H1,H2,X15,W1

港島小巴路線：

4A,4B,4C,5,10,31,54,55,56

過海巴士路線：

103,373,601P,641,680X,905,914,934,936,948,967

電車服務：

介乎屈地街電車廠至天樂里之間來回線的電車服務暫停。



【16:55】新巴城巴宣布，36條路線暫停服務，包括1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 18P, 18X, 23, 25, 25A, 26, 40M, 103, 260, 590, 601P, 641, 680X, 720, 722, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，有70多條路線須改道行駛，包括2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 15, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 182, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 780, 788, 904, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

+ 5 + 4 + 3

【16:40】九巴宣布，以下路線有臨時安排：



以下路線暫停服務

103, 109, 111, 113, 115, 373, 641, 680X, 681P, 905, 914, 934, 936, 948, 961

以下路線改路行走

101 / 182

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈及入境事務大樓

102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

104

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔訓練池

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東之間各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街之間各站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東之間各站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

307 / 603 / 673 / 681

改為循環線運作

於港島區只停入境事務大樓

601

改為循環線運作

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

619

改為循環線運作

港島方向：不停伊利莎伯大廈至港澳碼頭各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停港澳碼頭至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於禮頓道

690

改為循環線運作

港島方向：不停馬師道至交易廣場各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停交易廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

904

港島方向：不停山道至山市街各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街各站

960

改經紅隧

港島方向：只停伊利莎伯大廈及灣仔（北）總站

新界方向：只停灣仔（北）總站

968

改經紅隧

港島方向：只停伊利莎伯大廈及天后總站

新界方向：只停天后總站

978

改為循環線運作

於港島區只停港澳碼頭及皇后街





【16:37】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務須臨時調整：

下列巴士/小巴路線縮短路線/改道：

港島巴士路線：

2,2A,2X,4,6,6X,7,8,8P,11,15,18P,18X,25A,37A,37B,38,40,42,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,592,722,780,788



港島小巴路線：

1,1A,2,3,4C,8X,12,22,22S,24A,24M,25,40,40X



過海巴士路線：101,103,104,109,113,115,117,182,307,619,671,681,690,904,905,914,930,930X,948,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：

1,5B,5X,10,12,12A,12M,13,15C,23,25,26,40M,260,590,789,967,H1,H2,X15,W1



港島小巴路線：

4A,4B,5,10,31,54,55,56



過海巴士路線：

373,641,934,936

電車服務：

介乎屈地街電車廠至銅鑼灣總站之間來回線的電車服務暫停。

831遊行示威衝突，於下午三時，銅鑼灣聚集的市民沿軒尼詩道往金鐘方向前行。（胡家欣攝）

【16:40】九巴宣布，因港島區最新交通情況，九巴以下路線有臨時安排：



以下路線暫停服務

103, 109, 111, 113, 115, 373, 641, 680X, 681P, 905, 914, 934, 936, 948, 961



以下路線改路行走

101 / 182

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈及入境事務大樓

102 / 106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站

104

改為循環線運作

於港島區只停伊利莎伯大廈、入境事務大樓及灣仔訓練池

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、永興街及中華遊樂會

九龍方向：不停摩頓台至堅拿道東之間各站，臨時巴士站設於景隆街及堅拿道西

112 / 116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街之間各站

九龍方向：不停清風街至堅拿道東之間各站

117

港島方向：不停利舞臺廣場至體育道各站

170

新界方向：不停立德里至興發街各站，臨時巴士站設於堅拿道西

307 / 603 / 673 / 681

改為循環線運作

於港島區只停入境事務大樓

601

改為循環線運作

港島方向：不停清風街至金鐘（東）各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍／新界方向：不停金鐘（東）至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

619

改為循環線運作

港島方向：不停伊利莎伯大廈至港澳碼頭各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停港澳碼頭至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

671

九龍方向：不停立德里至銀幕街之間各站，臨時巴士站設於禮頓道

690

改為循環線運作

港島方向：不停馬師道至交易廣場各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

九龍方向：不停交易廣場至銀幕街各站，臨時巴士站設於入境事務大樓

904

港島方向：不停山道至山市街各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街各站

960

改經紅隧

港島方向：只停伊利莎伯大廈及灣仔（北）總站

新界方向：只停灣仔（北）總站

968

改經紅隧

港島方向：只停伊利莎伯大廈及天后總站

新界方向：只停天后總站

978

改為循環線運作

於港島區只停港澳碼頭及皇后街

【16:35】新巴城巴宣布，29條路線暫停服務，包括1, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 720, 722, 789, 905, 914, 948, 967, H1, H2, X15, W1。 另外，有60多條路線須改道行駛，包括2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 113, 115, 117, 182, 307, 592, 619, 671, 681, 690, 780, 788, 904, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

831遊行示威衝突，下午3時許，大批市民沿中環往上環方向前進，佔據多條行車線，部份市民一路西行，但其後截返。（余俊亮攝）

【16:30】新巴城巴宣布，23條路線暫停服務，包括1, 5B, 5X, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 260, 590, 789, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，有60多條路線須改道行駛，包括2, 2A, 2X, 4, 6, 6X, 7, 8, 8P, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 113, 115, 117, 182, 307, 592, 619, 671, 681, 690, 722, 780, 788, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。



【16:28】運輸署宣布，因道路狀況，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：

-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東(往金鐘道方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-金鐘道(西行方向)

-怡和街(西行方向)

-德輔道中與畢打街交界處

-干諾道中介乎美利道及租庇利街

【16:10】新巴城巴宣布，14條路線暫停服務，包括12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40M, 967, H1, H2, X15, W1。

另外，有70多條路線須改道行駛，包括1, 2, 2A, 2X, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 11, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 113, 115, 117, 182, 260, 307, 592, 619, 671, 681, 690, 722, 780, 788, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

【16:07】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務須臨時調整：



下列巴士/小巴路線縮短路線/改道：

港島巴士路線：

1,2,2A,2X,4,5B,5X,6,6X,7,8,8P,10,11,15,18P,18X,25A,37A,37B,38,40,42,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,260,307,592,722,780,788,789

港島小巴路線：

1,1A,2,3,4C,8X,12,22,22S,24A,24M,25,40,40X



過海巴士路線：

101,103,104,109,113,115,182,619,671,681,690,904,905,914,930,930X,948,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：12,12A,12M,13,15C,23,25,26,40M,H1,H2,X15,W1

港島小巴路線：4A,4B,5,10,31,54,55,56

過海巴士路線：373,641,934,936

港鐵宣布，上環站5個出入口，包括A1、C、E2、E4及E5暫時關閉。（余俊亮攝）

另外，有70多條路線須改道行駛，包括1, 2, 2A, 2X, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 11, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 113, 115, 117, 182, 260, 307, 592, 619, 671, 681, 690, 722, 780, 788, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, A12, E11, E11A。

港鐵宣布，因港島區今日下午或有公眾活動進行，由下午1時半起關閉西營盤站，列車亦不停該站。（李恩慈攝）

【15:46】運輸署宣布，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：



-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東(往金鐘道方向)

-軒尼詩道(來回方向)

-金鐘道(西行方向)

-怡和街(西行方向)

-德輔道中與畢打街交界處



【15:45】新巴城巴宣布，13條路線暫停服務，包括12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 25, 26, 40M, H1, H2, X15, W1。另有60多條路線須行道行駛，包括1, 2, 2A, 2X, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 11, 15, 18P, 18X, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 113, 115, 182, 260, 307, 592, 671, 681, 690, 722, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。【15:33】港鐵宣布，由於上環站附近有公眾活動，為保障乘客及員工安全，上環站A1、C、E2、E4及E5出入口現已暫時關閉，直至另行通知。乘客可使用其他出入口進出上環站。

831遊行示威衝突，大批參與集會的人士走出聖約翰座堂對出的馬路。（李澤彤攝）

-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

-花園道介乎下亞厘畢道及金鐘道

-皇后大道東往金鐘道方向

+ 5 + 4 + 3

以下路線暫停服務

641

以下路線改路行走

101

港島方向：不停利景酒店至置地廣場之間各站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站



103

改為循環線運作

港島方向：不停香港公園至蒲飛路之間各站

九龍方向：不停蒲飛路至聖約翰座堂之間各站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場之間各站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

109

港島方向：不停跑馬地馬場至高等法院之間各站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停太古廣場三座至聖若瑟小學之間各站

111

港島方向：不停利景酒店至中環街市之間各站

113

港島方向：不停跑馬地馬場至中銀大廈之間各站及不停水街站，臨時巴士站設於伊利莎伯大廈、舊灣仔警署及分域街

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，及不停太古廣場三座至聖若瑟小學之間各站

182

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站

601

改以大會堂為終點站

港島方向：不停海富中心至金鐘（東）之間各站，臨時巴士站設於大會堂

九龍方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

680

改以大會堂為終點站

港島方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

九龍方向：不停金鐘（東）總站，臨時巴士站設於大會堂

681

港島方向：不停循道衛理大廈至高等法院之間各站

904

港島方向：不停山道至山市街之間各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街之間各站

905

港島方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，臨時巴士站設於山道

九龍方向：不停水街站

其餘港島區路線亦會因應交通情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

+ 6 + 5 + 4

【15:07】運輸署宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務須臨時調整：



港島巴士路線：

1,4,5B,5X,6,6X,7,10,11,18P,18X,23,25A,26,37A,37B,40,71,72,72A,75,77,88R,90,90B,91,96,97,260,592,780,789

港島小巴路線：

1,1A,2,3,12



過海巴士路線：

101,103,104,113,182,671,681,690,904,905,914,930,930X,962B,962X,969,970,970X,971,973



機場巴士路線：

A10,A11,A12,E11,E11A



下列巴士/小巴路線暫停服務：

港島巴士路線：12,12A,12M,13,15C,40M,X15

港島小巴路線：4A,4B,10,31,55,56

【14:55】新巴城巴宣布，8條路線暫停服務，包括12, 12A, 12M, 13, 15C, 23, 40M, X15。



而50多條路線須改道行駛，包括1, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 10, 11, 18P, 18X, 25A, 26, 37A, 37B, 40, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 113, 182, 260, 592, 671, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。



【14:40】新巴城巴公司宣布，因應道路情況，3條路線暫停服務，包括13、15C、X15；另有50多條路線須改道行駛，包括1, 4, 5B, 5X, 6, 6X, 7, 10, 11, 12, 12A, 12M, 18P, 18X, 23, 25A, 26, 37A, 37B, 40, 40M, 71, 72, 72A, 75, 77, 88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 103, 104, 113, 182, 260, 592, 671, 681, 690, 780, 789, 905, 914, 930, 930X, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, 973, A10, A11, E11, E11A。

+ 5 + 4 + 3

約下午1時45分，港鐵西營盤站經已落閘關閉。（李恩慈攝）

【14:20】新巴城巴宣布，有1條路線X15暫停服務；有23條路線包括1, 4, 5B, 7, 10, 12A, 12M, 18P, 18X, 37B, 71, 75, 90, 91, 101, 104, 113, 905, 970, 970X, 971, 973, A10須改道行駛。

【14:00】新巴城巴宣布，共21條路線包括1, 4, 5B, 7, 10, 18P, 18X, 37B, 71, 75, 90, 91, 101, 104, 113, 905, 970, 970X, 971, 973, A10須改道行駛。

【13:55】運輸署宣布，因道路狀況，以下香港島路段暫時阻塞／封閉：-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(西行方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

-中環及灣仔繞道西區出口

【13:41】港鐵西營盤站內職員表示，最後一班列車經已開出，惟港鐵正考慮會否加開特別列車，以便接載乘客；有多名職員正前往西營盤站B出口方向，張貼關站告示。

【13:40】九巴宣布，因應港島區最新交通佾況，以下路線將有特別改路安排：



101 / 104

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

113

港島方向：不停水街站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

904

港島方向：不停山道至山市街之間各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街之間各站

905

港島方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，臨時巴士站設於山道

九龍方向：不停水街站

【13:30】記者於現場所見，港鐵西營盤站所有商舖經已落閘，且站內不時有廣播，通知乘客該站即將關閉。部分職員於車站出入口駐守準備關閘工作，同時亦有職員在車站大堂協助乘客趕搭最後一班列車。

+ 2

【13:00】新巴城巴宣布，有18條路線包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、973、A10須改道行駛。



【12:45】新巴城巴宣布，因應道路情況，有17條路線，包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、A10須改道行駛。

+ 12 + 11 + 10

【12:40】運輸署最新宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：



下列巴士路線縮短路線 / 改道：

港島路線：

東行方向： 4、18P、91



過海路線：

東行方向：101、104

來回方向：113、905

南行方向：970、970X

西行方向：971



機場路線：

來回方向： A12

【11:25】運輸署宣布，因道路狀況，以下於香港島路線暫時阻塞／封閉：



-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(來回方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

而受影響巴士路行須改道行駛。

+ 22 + 21 + 20

【11:18】運輸署宣布，受道路狀況影響，介乎山道及港澳碼頭來回線電車服務暫停。警方將視乎現場路面、實際交通及人群情況，或會實施及調整封路、交通管制、改道、更改及暫停公共運輸服務。



【11:00】運輸署宣布，因應港島區公眾活動，現時西區海底隧道往港島方向，石塘咀出口要暫時封閉。

港鐵宣布，經風險評估及與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停該站。（資料圖片）

【10:02】港鐵今早10時許宣布，經風險評估並與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午一時半起，關閉港島線西營盤站、列車亦不停該站，直至另行通知。

港鐵又提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，倘發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，嚴重影響乘客及員工安全，來往個別車站列車服務亦有可能即時停止，且車站或在短時間通知或未能作事先通知情況下關閉。屆時將透過不同渠道例如港鐵網頁、車站及列車廣播等通知乘客。