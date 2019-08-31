【8.31遊行．交通直播】西營盤站1時半起關閉　最後一班列車開出

反修訂《逃犯條例》風波未平，民陣原訂今日（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由下午2時半在中環遮打花園集合，並在下午3時起步至中聯辦。惟遭警方反對，民陣召集人岑子杰終宣布取消遊行。 港鐵宣布，因應今日下午可能有公眾活動進行，今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知；而電車服務介乎山道及港澳碼頭之間來回線暫停。截至下午1時，新巴城巴宣布有18條路線須改道行駛。

約下午1時45分，港鐵西營盤站經已落閘關閉。（李恩慈攝）

【13:41】港鐵西營盤站內職員表示，最後一班列車經已開出，惟港鐵正考慮會否加開特別列車，以便接載乘客；有多名職員正前往西營盤站B出口方向，張貼關站告示。

【13:40】九巴宣布，因應港島區最新交通佾況，以下路線將有特別改路安排：



101 / 104

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

113

港島方向：不停水街站

九龍方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站

904

港島方向：不停山道至山市街之間各站，臨時巴士站設於西祥街

九龍方向：不停皇后大道西至水街之間各站

905

港島方向：不停均益大廈第二期至修打蘭街之間各站，臨時巴士站設於山道

九龍方向：不停水街站

【13:30】記者於現場所見，港鐵西營盤站所有商舖經已落閘，且站內不時有廣播，通知乘客該站即將關閉。部分職員於車站出入口駐守準備關閘工作，同時亦有職員在車站大堂協助乘客趕搭最後一班列車。

【13:00】新巴城巴宣布，有18條路線包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、973、A10須改道行駛。



【12:45】新巴城巴宣布，因應道路情況，有17條路線，包括1、4、5B、7、10、18P、37B、71、91、101、104、113、905、970、970X、971、A10須改道行駛。

【12:40】運輸署最新宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：



下列巴士路線縮短路線 / 改道：

港島路線：

東行方向： 4、18P、91



過海路線：

東行方向：101、104

來回方向：113、905

南行方向：970、970X

西行方向：971



機場路線：

來回方向： A12

【11:25】運輸署宣布，因道路狀況，以下於香港島路線暫時阻塞／封閉：



-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口

-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(來回方向)

-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)

而受影響巴士路行須改道行駛。

【11:18】運輸署宣布，受道路狀況影響，介乎山道及港澳碼頭來回線電車服務暫停。警方將視乎現場路面、實際交通及人群情況，或會實施及調整封路、交通管制、改道、更改及暫停公共運輸服務。

港鐵宣布，經風險評估及與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停該站。（資料圖片）

【10:02】港鐵今早10時許宣布，經風險評估並與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午一時半起，關閉港島線西營盤站、列車亦不停該站，直至另行通知。

港鐵又提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，倘發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，嚴重影響乘客及員工安全，來往個別車站列車服務亦有可能即時停止，且車站或在短時間通知或未能作事先通知情況下關閉。屆時將透過不同渠道例如港鐵網頁、車站及列車廣播等通知乘客。

【14:00】新巴城巴宣布，共21條路線包括1, 4, 5B, 7, 10, 18P, 18X, 37B, 71, 75, 90, 91, 101, 104, 113, 905, 970, 970X, 971, 973, A10須改道行駛。