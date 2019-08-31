【831遊行．交通直播】西營盤站一時半起關閉　部分電車服務暫停

反修訂《逃犯條例》風波未平，民陣原訂今日（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由下午2時半在中環遮打花園集合，並在下午3時起步至中聯辦。惟遭警方反對，民陣召集人岑子杰終宣布取消遊行。

港鐵宣布，因應今日下午可能有公眾活動進行，今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知。同時又呼籲乘客預早計劃行程及使用其他交通工具；而電車服務介乎山道及港澳碼頭之間來回線暫停。