【831遊行．交通直播】西營盤站一時半起關閉　部分電車服務暫停

反修訂《逃犯條例》風波未平，民陣原訂今日（31日）發起「人大831落閘五周年」遊行，由下午2時半在中環遮打花園集合，並在下午3時起步至中聯辦。惟遭警方反對，民陣召集人岑子杰終宣布取消遊行。
港鐵宣布，因應今日下午可能有公眾活動進行，今天下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停西營盤站，直至另行通知。同時又呼籲乘客預早計劃行程及使用其他交通工具；而電車服務介乎山道及港澳碼頭之間來回線暫停。
【12:40】運輸署最新宣布，受道路狀況影響，途經受影響地區的公共運輸服務需要臨時調整：
下列巴士路線縮短路線 / 改道：
港島路線：
東行方向： 4、18P、91
過海路線：
東行方向：101、104
來回方向：113、905
南行方向：970、970X
西行方向：971
機場路線：
來回方向： A12
【11:25】運輸署宣布，因道路狀況，以下於香港島路線暫時阻塞／封閉：
-西區海底隧道(香港方向)-石塘咀出口
-介乎水街及西邊街的一段干諾道西(來回方向)
-介乎朝光街及西邊街的一段德輔道西(來回方向)
而受影響巴士路行須改道行駛。
【11:18】運輸署宣布，受道路狀況影響，介乎山道及港澳碼頭來回線電車服務暫停。警方將視乎現場路面、實際交通及人群情況，或會實施及調整封路、交通管制、改道、更改及暫停公共運輸服務。
港鐵宣布，經風險評估及與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午1時半起，港島線西營盤站將會關閉，列車亦不停該站。（資料圖片）
【10:02】港鐵今早10時許宣布，經風險評估並與政府相關部門溝通後，為保障乘客及員工安全，今日下午一時半起，關閉港島線西營盤站、列車亦不停該站，直至另行通知。
港鐵又提醒乘客，即使維持相關車站及列車服務，倘發生打鬥、破壞、其他暴力或大規模違反港鐵附例行為，而可能引致高風險或緊急情況出現，嚴重影響乘客及員工安全，來往個別車站列車服務亦有可能即時停止，且車站或在短時間通知或未能作事先通知情況下關閉。屆時將透過不同渠道例如港鐵網頁、車站及列車廣播等通知乘客。