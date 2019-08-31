【逃犯條例】區議員助理邱文勁與另3男女被控暴動　於兩法院提堂

反修訂《逃犯條例》爭議不斷，警方陸續檢控曾參與相關活動時涉違法的人士，包括一名被指有份參與月中機場集會的區議員助理，被控以暴動及人身傷害的罪名，今早在東區法院提堂；另有2男1女於本周四涉嫌圍堵深水埗警署，亦被控以暴動罪，眾人今（31日）分別在東區及九龍城法院提訊，全部均毋須答辯，押後再訊。

圖為8月13日機場集會示威。（資料圖片／盧翊銘攝）

涉嫌襲擊曾拔槍警員

被指涉嫌參與機場集會而被控的被告邱文勁，30歲，他是沙田區議員陳國強辦事處的社區主任，被控一項暴動罪及一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他於今年8月13日，在機場參與暴動，及非法惡意對男子黃耀華身體加以傷害，據悉黃是當晚曾拔槍指向示威者的警員。

控方指邱當日曾身處機場

控方指機場閉路電視及八達通記錄均顯示邱當日曾身處機場，另外又在邱的家中搜出示威者用品，包括眼罩，防毒面具濾罐、行山杖、繩索及黑色帽等。另外亦指邱曾發放針對警方言論，又指他曾呼籲他們參與機場的示威活動。

裁判官最後准邱以1萬元保釋外出，交出旅遊證件，不得離開香港，及須遵守宵禁令，案件押後至10月28日再提訊。

昨晚（29日）深水埗警署外有過百名示威者聚集，警方拘捕18人。（資料圖片）

涉圍堵警署3被告全留院

另外，3名人士亦被指於本周四在深水埗圍堵警署而被控一項暴動罪，包括：李倩瑩，20歲，報稱學生；戴家榮，41歲，汽車維修工人；及黎擎智，26歲，報稱學生。控罪指他們在本月29日在深水埗欽州街深水埗警署對面，與不同人士參與暴動。

由於3人現時均在醫院留醫，全部未有出庭，裁判官把案押後至9月3日再訊。