【8.31遊行】屢籲警方冷靜社工陳虹秀被捕　社總質疑警力不恰當

8.31港島區集會遊行後，入夜起爆發警民衝突，至傍間開始拘捕行動，其中香港社會工作者總工會的總理事陳虹秀（Jackie），晚上在灣仔軒尼詩道近馬師道當陣地社工時，遭警方拘捕，並被帶上警車。 社總在Facebook貼文稱，已通知律師支援，又指陳疑被制服後仍被噴上胡椒噴霧，對警察使用不必要武力予以強烈的讉責。

社工陳虹秀在灣仔被捕。（香港社會工作者總工會facebook截圖)

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社總的貼文指，陳虹秀當時所處位置與示威者至少有一個街口距離，附近只有記者，並無任何示威者，陳亦沒有做出任何阻擋警員的動作。貼文指，警方已非法集結裶名拘捕陳，貼文指陳被捕並受控制後，曾遭胡椒噴霧噴射，並用盾牌將她圍起，又阻止記者拍攝。從網上片段所見，陳被捕時十分冷靜，並未作任何返抗。

社總在貼文重申，對警方拘捕正在執社工職務的同工，並使用過度而不必要的武力予以強烈讉責。該會又稱，自今年6月至今，陣地社工一直在示威現場，努力提醒或阻止警察使用過度武力。

陳亦隨即在其facebook貼文，著千萬不要因她被捕而感到憤怒和恐懼，從而影響理智，令政府能以市民燥動為由，藉機推出緊急法。