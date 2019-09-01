【9.1交通消息】機場快綫香港站往博覽館暫停服務　市區登機亦停

昨日（8月31日）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，加上修訂《逃犯條例》爭議示威衝突，多個港鐵站被破壞，包括深夜11時多，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人流血受傷。 港鐵今日凌晨預告，個別車站未必可以在今日（9月1日）早上重開，至今晨表示，修復工作仍在進行，當中太子、旺角及九龍灣站繼續關閉，即觀塘及荃灣兩線不停旺角站和太子站，觀塘線不停九龍灣站。因此需要在觀塘及荃灣兩線轉線乘客，須在油麻地站轉車。 另外，應港府及機管局要求，香港站往博覽館站的列車暫停服務，香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

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【13:50】新巴、城巴暫停S1、S52及S56線

【13:30】港鐵宣布，因應政府及機管局的要求，機場快綫香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

【12:00】港鐵宣布因應政府及機管局的要求，機場快綫香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務，會於航班起飛前120分鐘截止。

【11:00】機管局表示，一號停車場現已關閉，旅客請使用公共交通工具前往機場。

▼港鐵向傳媒提供多個車站被破壞的相片▼

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另外，九巴和新巴城巴表示，所有路線已恢復服務，並按照原有行車路線行駛。

▼831太子站內警方拘捕時發生嚴重衝突▼