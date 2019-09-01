【9.1交通消息】港鐵：機場快綫香港站往博覽館站列車20分鐘一班

昨日（8月31日）是人大就普選行政長官「831決定」五周年，加上修訂《逃犯條例》爭議示威衝突，多個港鐵站被破壞，包括深夜11時多，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，多人流血受傷。

港鐵今日凌晨預告，個別車站未必可以在今日（9月1日）早上重開，至今晨表示，修復工作仍在進行，當中太子、旺角及九龍灣站繼續關閉，即觀塘及荃灣兩線不停旺角站和太子站，觀塘線不停九龍灣站。因此需要在觀塘及荃灣兩線轉線乘客，須在油麻地站轉車。

另外，應港府及機管局要求，香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。