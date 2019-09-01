【逃犯條例】張建宗嚴厲譴責暴力示威者　籲以對話取代對立

反對政府修訂《逃犯條例》風波持續數月，中學及大學學界預備在明日開學日（2日）發起罷課，以要求政府回應民間五大訴求。政務司司長張建宗今日（1日）撰寫網誌，除了斥責有人鼓吹罷課是極不負責的行為之外，亦回應昨日的示威活動，他表示對暴力示威給予最嚴厲的譴責，並認為止暴制亂、回復安寧是當務之急，應以和平取代暴力，以對話取代對立。

對於昨日（31日）各區的示威活動，張建宗表示，要讓700多萬市民安居樂業，就要以和平取代暴力，以對話取代對立。他指，昨日有示威者非法集結，且有激進示威者阻塞交通，不斷升級武力攻擊警務人員、焚燒防護水馬等。他認為激進示威者愈趨暴力，公然挑戰法紀，嚴重破壞社會秩序，妄顧公眾安全。他呼籲各界與暴力劃清界限、給予暴力示威者最嚴厲譴責。

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他表示，近期社會事件嚴重衝擊本港各行各業，尤其是旅遊業、零售業和酒店業，重創香港的國際形象。他認為，止暴制亂、回復安寧是當務之急，政府現正積極探討如何有效與社會各界攜手建立多元化、廣泛的對話平台，通過坦誠、認真的溝通，聆聽各階層市民心聲，化解矛盾，為香港目前困局找出路，讓香港重回正軌。

呼籲學生不要參與罷課

張建宗在網誌中重申政府堅決反對罷課行為，認為鼓吹罷課是極不負責的行為，罷課有違教育基本原則。他強調，學校是學習的地方，絕不是表達政治主張或訴求的場地。教育應歸教育，政治歸政治。他並呼籲學生不要參與罷課、教師緊守崗位，社會各界守護孩子。