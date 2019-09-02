【9.1機場】工聯會：譴責暴力升級　經民聯：香港經濟已步入寒冬

繼周六（8月31日）的港島區嚴重警民衝突之後，周日（9月1日）再有示威者一度圍堵機場，兩個建制派政黨發聲明譴責，其中工聯會指，連續兩天港九多區出現激進示威者破壞秩序，堵路塞幹道，破壞港鐵和國際機場運作，要求政府及警方盡快止暴制亂。至於經民聯則指，香港經濟已步入寒冬，加上沒完沒了的暴力衝擊，嚴重打擊市民生計。

下午約3時40分，有人向警察方向射水。（張浩維攝）

工聯會的聲明指，繼周六激進示威者前往多區搗亂，縱火、掟燃燒彈、又到多個地鐵站進行破壞運作和設施，造成多線停駛閉站後，周日再有激進示威者危害國際機場正常運作，大批黑衣人闖入機場鐵路、掟鐵枝和雜物阻礙東涌線地鐵運輸、損毀青衣站，也有「暴徒」在機場島上道路燃燒塑膠水馬，造成濃煙燻天，更有人扯下並燒毀東涌游泳池的國旗。工聯會認為，暴行不斷升級，損害香港形象和聲譽，衝擊香港經濟命脈，影響廣大僱員及機場工人生計，予以最嚴厲的譴責。

工聯會續指，強烈要求政府嚴正執法，止暴制亂，還香港一個和平、安寧和有前景的未來。

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另一方面，對於有人發起在周一（9月2日）「三罷」（罷工、罷課、罷市），經民聯認為，「三罷」將嚴重影響市民正常工作生活和學生上學的權利，嚴重打擊香港經濟，對此表示反對和譴責。

經民聯續稱，香港經濟已步入寒冬，加上沒完沒了的暴力衝擊，嚴重打擊市民生計，罷工罷市將令香港經濟雪上加霜。同時亦反對政治入侵校園，反對罷課損害下一代受教育的權利。而近日的連串破壞公共設施，亦影響學生上學安全，同學學習的權利，絕不能因為政治紛爭受到影響。