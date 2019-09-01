【9.1機場．直播】示威者推行李車築防線　與帶頭盔防暴警對峙

機場禁制令目前仍然生效，有網民發起今日（1日）下午一時起到機場的巴士站不斷重覆排隊及乘車動作，又呼籲駕駛人士可在附近道路慢駛，從外圍堵塞交通以影響機場運作。 港鐵因應政府及機管局的要求，香港站往博覽館站的列車服務已暫停；博覽館站往香港站的列車服務，則維持每10分鐘一班。 《香港01》將直播現場情況。

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【14：26】青衣站機場快線出入閘機被毀，顯示屏被噴漆，現場殘留噴漆氣味。增值機的顯示屏被打碎，地上遺下少量玻璃碎片，所有機器暫停使用，有示威者用噴漆在牆上寫下訴求，現場未見有港鐵職員處理，只有保安人員用手機拍下損毁情況。

【14：26】示威發起人在網上通訊群組稱，北大嶼山公路擠塞，呼籲欲參與的人士可以考慮步入機場，在機場巴士總站（暢達路）集合。

【14：25】大量示威者由東涌步行去機場

【14：20】青衣站出閘拍卡機被拆，乘客無需使用八達通已可出入閘，暫未見港鐵職員維持秩序。

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【14：16】陸續有航班乘客及機組人員欲前往市區方向的巴士站，惟該路段有機管局所設的水馬及鐵欄，他們暫未能離開客運大樓。T1 機鐵站貼出「此門關閉」的告示，出入口以鐵欄封住。

【14：13】有示威者推行李車設置防線。

【14：10】大批示威者於巴士總站設防線，高叫口號「fight for freedom」，大部分前線示威者戴口罩

【14：05】有香港站機場快線職員建議，乘客可轉搭東涌線到東涌轉其他車輛到機場。不過有乘客表示，部分東涌往機場的巴士已停駛，質問如未能趕及登機，港鐵會否賠償。職員表示，車務中心曾考慮安排接駁巴士接載乘客，但或受路面因素影響，未有作相關安排。

【14：05】機管局職員向示威者講話，惟現場示威者情緒激動，高叫口號聲蓋過職員聲

【14：05】有機管局職員手持法庭禁制令並持咪宣讀禁制令，指現場人士正出席未經批准的示威，促在場示威者離開。

【14：02】有警架設鐵馬，相距二百米外的示威者及市民氣氛高漲，高呼「黑警還眼」。保安手拉手組人鏈防止攻入水馬後範圍，十多名防暴警暫時在機場內範圍戒備。

【14：00】防暴警借機將在場記者趕離一號客運大樓，並在客運大樓與巴士總站之間「form the line」，拒讓記者重返客運大樓內採訪。

【13：58】上百示威者在東涌出現，現場消息指部份去機場，部份去北大嶼東涌警署。

【13：55】約三十名配戴防暴頭盔及盾牌的軍裝警到被封鎖的廁所外戒備，引起在場市民指罵，隔了數分鐘後，他們突奔至巴士總站方向。

13:51，T1外有旅遊巴接載防暴警察到場（陳淑霞攝）

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【13：51】T1外有旅遊巴接載防暴警察到場。

【13：51】機場客運大樓，警方封鎖其中一個廁所，暫未知原因，有機場特警在門外阻止其他人入內，亦要求記者「唔該聽話！記者唔該合作！」。

下午約1時35分，有乘客不滿港鐵突然暫停機場快線服務，向客務服務中心投訴，批評造成不便。（黃偉倫攝）

【13：48】現場消息指，有數名市民進入機場離境大堂，並奔往廁所內，隨即有警員追捕，並守侯至廁所前，問話後放行。

【13：43】在港鐵香港站，乘客王小姐表示，原本打算到機場接朋友機，惟入閘5分鐘後，港鐵突然宣布暫停服務。她續稱，之後到客務中心要求退款時，對方竟要求出示身份證等個人資料方可退款，批評安排不合適，認為身份證屬個人資料。

【13：40】穿黑衣人士以噴漆噴向站內的閉路電視鏡頭，有機鐵站職員報警。黑衣人士其後到月台等候往東涌的列車。

【13：35】近十名戴上防護頭盔警員在機場內戒備，與機場大樓外的示威者相距約200米

【13：35】有乘客不滿港鐵突然暫停機場快線服務，向客務服務中心投訴，批評造成不便。

【13：31】港台直播所見，有穿黑衣人士以鐵鎚破壞青衣機鐵站閘口數個八達通讀卡器。

【13：30】港鐵指，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車服務如下：

1. 香港站往博覽館站的列車服務，暫停服務；

2. 博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班

而香港站及九龍站的市區預辦登機服務亦會暫停服務。

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【13：30】現場聚集人數增多，示威者迫滿兩旁，中間留路予抵港旅客前往巴士站。

【13：20】有十幾名黑衣人在機場廁所和其他位置從四方八面湧出機場接機大堂，有機場保安隨即追逐，黑衣人其後跑離機場大樓。

【13：17】港鐵香港站機場快線未見人潮。

【13：15】機場巴士總站已有近二百人聚集，不少人身穿便服，亦有人身穿黑衣及戴上口罩。

【13：09】青嶼幹線觀景台，有交通警截停十多輛汽車，逐一搜查司機的車輛及搜身，搜出少量口罩。

【13：00】有在場市民高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求 、缺一不可」。有途人指罵「接機」市民，其後有示威者步上連接一號客運大樓的行人天橋，希望與該名途人對質，遭現場保安勸阻，未有進一步行動。

【12：35】在機場大樓外，有巿民以電腦播放昨天太子站衝突事件的片段。

【12：30】陸續有數十人在巴士總站指示牌附近聚集，有部份人戴上口罩。機場通往暢達路機場巴士總站架設水馬及鐵絲網，在場工作人員指有需要時將會關閉。

【12：15】網民號召集合的機場地面運輸中心，暫未見大批人流聚集。機場接機大堂亦暫無異樣，有不少警員在客運大樓內戒備。

【12：00】港鐵表示，因應政府及機管局的要求，以配合機場實施進出管制措施，機場快綫列車服務如下：

1. 香港站往博覽館站的列車服務，每20分鐘一班；

2. 博覽館站往香港站的列車服務，每10分鐘一班

而香港站及九龍站的市區預辦登機服務會於航班起飛前120分鐘截止。