【罷課罷工‧直播】政府跨部門記者會　張建宗：對過去周末痛心

政務司司長張建宗今日（9月2日）上午11時15分聯同保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆和教育局局長楊潤雄在政府總部舉行跨部門記者會，預料會談及周六及周日的衝突情況，以及開學日學校運作等。 張建宗指，對過去一個周末感到痛心，斥示威者的武力不斷升級，形容行為是無法無天。他又感謝港鐵員工的工作，另又特別提到昨日（1日）有示威者東涌拆國旗，他指行為是挑戰國家底線，衝擊一國兩制。

保安局局長李家超表示，過去兩日 激進人士在港鐵、機場大肆破壞、阻撓機場等行為，暴力的危險程度達嚴重級別。他以暴徒來形容示威者，指他們在周六（8月31日）向警方投擲逾百粒汽油彈，軒尼詩道的火勢十分大，警方更在港鐵站拘捕一名 13歲人士，其身上有兩個汽油彈。

他又指，示威者向持相反意見的市民作出攻擊，做法是製造黑色恐懼，對此作出譴責，又希望全港市民可向暴力說不。

運輸及房屋局局長陳帆則指出，示威者在周六破壞港鐵32個車站，佔全港90個車站的三分一。他斥，示威者對車站或鐵路惡意攻擊，嚴重影響市民及港鐵職員的安全，行為更導致港鐵有5條路線要暫停，政府對此是給予以譴責。

陳又提到，今早的不合作運動影響觀塘線及荃灣線。

教育局局長楊潤雄指今日（2日）開課情況良好，大部分學校的運作正常，但個別學校有學生作默站、人鏈等行為，但他們事後已回校上課。另有其他學生想在學校進行其他示意行為，學校已按程序處理。他感謝校長、老師謹守崗位，學校又會特別關注欺凌問題。

問答節錄

覺得是否今早有警察入月台，導致不合作運動影響較細？

陳帆指希望大家以正面的態度思考，警隊是以專業的態度去處理事件，加上港鐵內是有鐵路警區，故出現在港鐵的地方是正常。他勸喻市民，不要將警隊放在對立面，又指大家若有不同意的行為，可以按監警會等程序處理。李家超則指，《警隊條例》適用於香港所有地方。

今早有學生下跪，教育局怎樣回應？

楊潤雄指，只要學生提出的意見是合法合理，教育局都願意去聽。至於有個別學生在學校內有特別的訴求，則要由學校作出最佳的輔導。

有傳政府研究動用《緊急法》，政府會不會推行《緊急法》？

張建宗強調，特區政府有能力處理現時情況，警方亦是香港的護法者，政府是全面檢視法例中有什麼條例去協助警方，強調政府仍在全面審視中，但任何手段都要依法辦理。。

太子站的衝突中，有傳有人被警打死，是否屬實？

張建宗引用醫管局資料，指送院人士沒有人死亡，當日有46名傷者送院，目前有19人留院接受治療，5人情況嚴重、14人情況穩定。他譴責造謠者。

為何警方要進入列車追打市民？

李家超表示，警方採取行動需考慮前因後果，當時警方收到報案，根據有人打鬥和被襲擊，從而採取行動。