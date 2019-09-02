【831遊行】太子站衝突乘客對警速龍入站感害怕　有人撐警執法

全港多區於周末發生激烈警民衝突，其中在周六（8月31日）晚上警方速龍小隊進入太子站內進行圍捕，發生「太子站車廂衝突」，拘捕63人，至少7人需要送院。多名當晚在場的市民致電商台節目《在晴朗的一天出發》親自講述當時情況。 有人指當時因觀塘線列車暫停服務，於是登上涉事的列車，認為車上有不少是剛放工市民，部份乘客受驚衝往其他車廂。另一名乘客則指自己沒有被警方毆打，認為市民應支持警察的工作。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。途中一度進入港鐵車箱內對車內人士揮棍及噴胡椒噴霧。（余俊亮攝）

過去的星期六（8月31日）示威者乘港鐵由港島轉往尖沙咀，最後在太子站遇警察速龍小隊進入車廂以警棍和胡椒噴霧圍捕。

蔡先生當日在太子站於荃灣線往中環的列車。他表示，原本乘坐觀塘線列車，車上載滿剛放工的市民，當時不知道車廂有人揮錘攻擊人，只按站內廣播離開車廂。由於對面月台荃灣線往中環列車沒有載人，於是他們轉車但站內隨即響起警告。

他表示，警告響起不足一分鐘後便有速龍小隊進入列車，他嗅到強烈的胡椒噴霧味道，幸好其所在的車廂未有打開車門，但不少人受驚繼續衝向其所的車廂內，「好多人都就跌，大家就扶住大家嘅背，希望唔好跌。」

警方稱當日行動是因為示威者對社會秩序造成很大威脅。蔡先生質疑，「我不覺得他們（警察）是來拉人，佢哋係純發泄，係車門打咗幾棍再走開」，認為速龍小隊成員在現場的判斷，「我覺得車廂上市民比示威者仲多。」至於有批評示威者是因為在旺角站內大肆破壞，蔡先生強調他沒有破壞，即使受破壞的都是死物， 「死物係咪比人更重要呢？」

市民不滿警員判斷 質疑死物較人重要

另一名乘客陳小姐指，當時在太子站月台等車，聽到有急速腳步聲，不少人感到相當擔心，擔心是元朗7.21白衣人斬人事件的翻版。其後站內響起警告要求他們離開，於是月台上的市民爭相離開，她與丈夫則抱着小朋友從樓梯離開月台，「其實我哋離開個陣，都仲見到防暴警及速龍小隊繼續衝過港鐵站。」

不過，另一名聽眾陳先生持相反意見。他指自己當時也在列車內，但警察並沒有打他，質疑其他人士的說法，「我係奉公守法嘅市民，唔怕俾人打，佢哋都無打我」，相信警隊的判斷及做法。