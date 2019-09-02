【罷課罷工】愛丁堡廣場罷課集會　中學生冒雨坐滿場

反修例引發的風波繼續發酵，一眾莘莘學子在開學日並未如常上學，多間大專院校及中學都有學生發起罷課，當中由香港眾志與其他組織共同協作的「中學生罷課籌備平台」，今天在愛丁堡廣場舉辦罷課集會。 香港眾志副主席鄭家朗指，預計全港最少有9000人在校內參與罷課，相信下午集會人數會增多。 中午12時左右，大會宣佈集會開始，現場仍在下雨，部分出席學生依舊撐着雨傘，將膠袋墊於地上，席地而坐。 大會宣讀宣言，表示政府殘暴打壓，槍彈已司空見慣，街頭社區都變戰地沙場，學校亦難繼續平安。雖然政府認為開學後，示威會停止，但大會強調，不會被政府拖延策略得逞。大會又稱，罷課不代表放棄學習，會以公民講堂方式學習，呼籲社會大眾、教學團體，會支持、理解罷課。

集會完結，學生陸續離去。(黃偉倫攝)

【17:35】集會正式結束，學生逐漸散去，大會呼籲不要乘搭港鐵，指部分站點搜查年輕人隨身物。

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黃任匡醫生批評「無警察會咁痴線用過期催淚彈！｣ （羅君豪攝）

【14:50】警方早前承認發射過期催淚彈，杏林覺醒成員黃任匡表示，過期催淚彈會釋放山埃的說法，在科學上未必成立，因為文獻上未有確實答案，解釋催淚彈過期後毒性會否增強。他續稱，從未有相關文獻，｢因為無警察會咁痴線用過期催淚彈！｣

對於現場有大批中學生到場，他表示全賴一眾站在前線的年輕人，運動方可持續至今，令《逃犯條例》修訂未能通過，｢仲見到咁美麗嘅香港人｣。他又稱，不應該再區分大人、小朋友，因為｢全部都係驕傲嘅香港人｣。

鄭家朗（右）表示，現場有逾千名學生參與集會，相信會愈來愈多同學參與，顯示到同學的訴求。（梁鵬威攝）

數百名中學生罷課，到中環參與集會，向政府再一次表達訴求。 （羅君豪攝）

【14:20】鄭家朗表示，現場有逾千名學生參與集會，相信會愈來愈多同學參與，顯示到同學的訴求。他又指，今日有約200間中學參與罷課；但同時政府正散播白色恐怖，罷課的風險上升，例如有同學表示會被「記大過」。

鄭家朗強調，同學有罷課的自由，假如受到打壓，呼籲向中學生罷課籌備平台求助。

數百名中學生罷課，到中環參與集會，向政府再一次表達訴求。 （梁鵬威攝）

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【13:35】進步教師同盟成員吳美蘭表示，有到不同地區｢行街｣，直言：｢你哋﹙學生﹚食過乜我都食過｣。她表示，同學的腦筋清醒，眼睛非常雪亮，以書本《一九八四》舉例指，同學仍然知道｢2+2=4｣；而非政府般｢2+2=5｣。

她批評，教育局局長楊潤雄作為「父親」，應親身接觸現場同學，而非只是觀看直播；而作為中年老師、公務員，經歷這場運動後，內心都有不少轉變，故非常明白同學的內心掙扎，提醒同學保護自己；又直言：「你哋﹙學生﹚先係我嘅老師」。

進步教師同盟成員另一成員陳智聰則表示，是成年人令年輕人無法過正常的暑假，在抗爭的道路上，老師們望塵莫及。他批評，政府是最大欺凌者，卻奢談關愛學生，認為學生無私站出來，只為捍衛自由，希望政府保留一絲良知。

吳美蘭（左）和陳智聰（右）出席中學生集會，並上台發言，吳美蘭表示，同學的腦筋清醒，眼睛非常雪亮，仍然知道｢2+2=4｣；而非政府般｢2+2=5｣。 （羅君豪攝）

數百名中學生冒雨參與罷課集會。 （羅君豪攝）

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【13:04】大會指，有熱心市民購買了飯糰、壽司予在場人士，亦有人買了襪讓學生更換已全濕的襪。嘉賓陸續上台發言，包括有律師分享被捕需知，也有社工講述如何平伏心情。

集會的背景板上寫上的是「沒有未來，何必上課」。

天文台發出黃色暴雨警告，現場雨勢極大，不時響起雷聲，一眾中學生在風雨中繼續參與集會。 （梁鵬威攝）

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【12:39】雨勢暫時收細，集會重新開始。同學將帳蓬搬至鄰近大台的位置繼續集會。

香港眾志副主席鄭家朗指，即使雨勢有多大，都無法阻礙中學生參與這個集會的決心，與參與者一同高呼「五大訴求，缺一不可」。

同學將帳蓬搬至鄰近大台的位置繼續集會。 （黃偉倫攝）

【12:25】天文台發出黃色暴雨警告，現場雨勢極大。不少參與集會的中學生全身濕透，部分人更脫下鞋和襪，換上拖鞋，甚或赤腳而行。

【12:20】集會現時暫停，現場不時響起雷聲，不過正避雨的參與者，仍然高叫｢五大訴求，缺一不可｣等口號。

【12:19】由於雨勢逐漸增大，大會呼籲參與者先避雨。

集會現時暫停，現場不時響起雷聲，雨勢極大，不過正避雨的參與者，仍然高叫｢五大訴求，缺一不可｣等口號。 （黃偉倫攝）

【12:05】大會宣讀宣言，表示政府殘暴打壓，槍彈已司空見慣，近日更動用水炮車。大會認為，街頭社區都變戰地沙場，學校亦難繼續平安。

大會指，雖然政府認為開學後，示威會停止，但大會強調，不會被政府拖延策略得逞。

大會又稱，罷課不代表放棄學習，會以公民講堂方式學習，以傳統學習方法外，學到更多充實知識，呼籲社會大眾、教學團體，會支持、理解罷課。

中五的葉同學希望藉罷課表明立場，「到一個一定要表態，唔可以避」。 （梁鵬威攝）

九龍區名校生，中五的葉同學今天向學校遞交了家長信後，便前來參與罷課集會。家人沒有反對之下，她希望藉罷課表明立場，「到一個位一定要表態，唔可以避」，又對政府從6月9日到現時從未回應市民訴求感不滿，認為現時社會彌漫變本加厲的白色恐佈。

校內現有學生成立關注組，組織罷課集會及連儂牆，惟校方拒絕關注組成員在校內派發傳單。對於校方是否提供支援，她明白校方有一定壓力，認為老師有立場不要緊，亦不需對表態感壓力，但須尊重每位學生的想法，及給予渠道學生發聲。她指，學校若準備足夠，亦希望學校提供一定情緒支援。

對於早前有議員質疑通識科鼓動更多學生參與遊行示威，她認為通識科教育沒有偏頗成分，只是讓學生就事實進行批評思考。她指通識科令她在反修例風波中從多角度思考，包括學生、警察及政府立場，誰是誰非。

【11:55】大會宣布集會將於約中午12時開始。現場仍在下雨，部分出席學生依舊撐着雨傘，將膠袋墊於地上，席地而坐。

【11:50】 愛丁堡前廣場設置連儂牆、「樹窿站」，鼓勵參與集會者表達意見。旁邊亦有社工情緒支援攤位，鄭家朗呼籲若有學生有需要，可到攤位尋求服務。

鄭同學指，作為土生土長的人，他認為家裏出事了，更應出一分力，藉罷課集會告知政府他的意願。 （梁鵬威攝）

就讀港島區名校，今年中六的鄭同學，早上曾回校，再隻身到愛丁堡集會參加罷課集會。作為土生土長的人，他認為家裡出事了，更應出一分力，冀藉罷課集會告知政府他的意願，盼政府聆聽民意，形容「紙包不住火」，不解決問題反倒令問題滾大。

作為應屆文憑試考生，鄭同學認為參與罷課不會影響學業，笑言「最多咪努力溫多幾日，通幾個頂」，但若不發聲，儘管能有更好的未來亦徒然，因香港未來已被斷送。

他指，學校偏向中立，校長曾在暑假前呼籲學生避免參與遊行示威活動，擔心一旦有事發生會殃及池魚，學生或會斷送前程。對於校方認為學生罷課不會對整件事件有幫助，鄭同學坦言，明白他們有他們的道理，但與他關係良好的老師曾給他打氣，指明白學生現時正在爭取什麼。

他感激老師縱使有不同立場，但亦理解學生做好，指師生皆希望香港回到正軌。他又指家人只叮囑萬事小心，沒有阻止他參與集會。

【11:25】愛丁堡廣場開始有數十名學生現身，大多穿著校服及戴上口罩，胸口掛上「香港加油」的布條

香港眾志副主席鄭家朗指，集會會延至中午12時30分進行，預計全港最少有九千人在校內參與罷課。 （陳欣彤攝）

【10:25】香港眾志副主席鄭家朗指，集會會延至中午12時30分進行，預計全港最少有九千人在校內參與罷課，相信下午集會人數會增多。他認為學生意見非常清晰，政府儘快回應五大訴求，而非指責學生罷課。現場只有數名穿校服的學生。鄭家朗又指，下午會向中學生派發問卷，了解若政府不再回應訴求，中學生接下來的行動。