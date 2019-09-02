【8.31遊行】社工陳虹秀等16人被控暴動　逾400人到庭迫爆法庭

修訂《逃犯條例》爭議，引發連月來每周均有遊行示威活動，其中於上周六「8.31」遊行後，入夜又在多區爆發警民衝突，包括「陣地社工」陳虹秀等16名在港島銅鑼灣被捕人士，分成3案今午（2日）於西九龍法院提堂。惟眾被告在下午2時許仍未到庭，裁判官亦稱未收到文件，案件仍未能處理。今日到庭的支持者特別多，相信有逾400人。

831遊行示威衝突，晚上8點多，警方在灣仔拘捕示威者，被捕人受傷流血，眼罩亦染血。（羅國輝攝）

+ 4 + 3 + 2

支持者迫爆 安排另一法庭直播

法庭在下午2時40分左右打算處理案件時，主任裁判官羅德泉稱，今早11時已收到這3宗案件的消息，但下午開庭還未收到文件，詢問當事人是否已到庭。控方一度稱被告抵達法院，後指其中3人留醫未能應訊，另13人分別從元朗及灣仔趕至。

法庭等待被告被押解上庭期間，愈來愈支持者到達，人數接近400人。有人因不滿法庭安排而鼓躁，案件轉去更大的3號庭處理，並準備電視直播。因於位置有限，有支持者在庭外席地而坐，以收看直播。

被告包括陣地社工陳秀虹

控方將16名被告分成3案處理，其中一宗涉及5男3女，年齡在18至42歲，當中包括上周六被捕的「陣地社工」陳虹秀，他們全被控一項暴動罪，指他們在8月31日在在灣仔修頓遊樂場一帶，連同其他人參與暴動。

另兩案涉銅鑼灣參與暴動

另一宗暴動案，只涉及18歲男學生被告葉君誠，他被控一項暴動罪，指他於8月31日在銅鑼灣軒尼斯道500號一帶，連同其他人參與暴動。

尚有一宗涉及6男1女被告，年齡21至39歲，共同被控一項暴動罪，指他們於今天8月31日在銅鑼灣一帶，連同其他人參與暴動。

WKCC3532-4/2019